越南過年吃「龍雞」！最貴一隻要價破萬元 古代進貢給皇帝必備
除了華人會慶祝農曆新年，越南人也會慶祝春節，而年夜飯中最有趣的年菜便是一種罕見雞隻「東早雞（Dong Tao chicken」），其擁有一對如同龍爪般的粗壯腿部，又稱為「龍雞」（Dragon Chicken），一隻要價500萬越南盾（約等同於新台幣6400元）至1000萬越南盾（約等同於新台幣1.2萬元）。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據《路透社》，龍雞以巨大的雞爪聞名，相較於其他雞種只需要養幾個月，龍雞往往需要飼育一年，所以龍雞的價格較為高昂，而且龍雞被視為「招財進寶」的象徵，因此成為熱門年菜。
隨著越南經濟快速發展，有錢人急劇增多，龍雞開始供不應求，也讓龍雞的價格大為上漲，如今一隻龍雞最貴可超過1000萬越南盾（約等同於新台幣1.2萬元）。
一名25歲的河內廚師說，龍雞最適宜宰殺的年齡為13個月到15個月之間，而最好的烹飪方式之一是蒸煮。他說：「蒸熟後，雞皮會變得酥脆，龍雞本身就有一股芳香味，而且肉質比其他普通雞肉更甜。」
雖然越南有個村落專門飼養龍雞，然而生產數量遠遠跟不上需求，即便村外也開始有人飼育龍雞，但由於只有村內的龍雞吃著最好的米飯和玉米粒長大，因此美味程度仍是村中飼育的龍雞最鮮甜。當地農業部官員說：「供不應求了！我相信近年來你絕對不可能在任何一家肯德基看到龍雞。」