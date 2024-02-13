過年這項習俗最該廢！一票人怒禁止「它」原因曝 最重恐遭罰3萬
農曆春節期間，家家戶戶都團聚在一起，無論是吃年夜飯或是打牌都非常有過年氣氛。不過，就有一名網友好奇，在眾多過年傳統習俗中，哪一樣算陋習最應該被廢除？貼文曝光後，眾人一致點名「放鞭炮」，不但製造噪音還污染環境，直言「要睡覺一直在那邊放炮，吵死了」。事實上，若是在管制時段內燃放鞭炮，最重恐被處以3萬元罰鍰。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友在PTT貼文，他以「過年有什麼習俗你覺得該廢掉」為題，表示過年有許多不必要有的習俗，包含「1.跟親戚吃飯、2.拜天公、3.搶頭香、4.發紅包、5.守歲、6.初二前不能回娘家、7.放鞭炮、8.迎神」，同時他也好奇問：「還有嗎？」
貼文曝光後，眾人紛紛留言點名「貼春聯，老家是三合院，忙一個早上有夠累」、「絕對是1，尤其是不熟偏偏還要裝熟的那種」、「6，超級歧視女性的陋習，想回自己家錯了嗎」、「大掃除，平時不掃全部積在過年前才要掃」。
然而最多人認為，放鞭炮才是最該廢除的習俗，理由不外乎容易引起火災、製造噪音及污染環境，不只如此還會嚇到家中毛小孩，讓眾多飼主感到心疼。事實上，依照中央法規規定，除了農曆除夕當天凌晨0時到24時，燃放鞭炮不管制，其他平日晚間10點到隔天上午8點都是管制時段。
若有人在管制時段內放鞭炮，民眾可提供檢舉影片，被檢舉者將依噪音管制法第8條規定，遭裁處3000元到3萬元罰鍰；若是外加鞭炮粒狀物汙染及炮屑未清掃部分，還可依空游法第32條及廢清法第27條規定告發。