初三睡到飽上車了！動力火車「老爺表情包」賀年圖 敲碗她們出場
初三睡到飽上車了！農曆新年除夕夜才在《紅白藝能大賞》展現神級演出的「動力火車」，今年過年同樣由列車長每天在粉專曬出搞笑賀年圖，讓尤秋興及顏志琳兩人從初一就開始放鞭炮、舞龍舞獅，今（12）日初三總算見到二表哥回家，鐵粉更敲碗「動力太太與動力阿嬤呢」。還讚聲「老爺也太多表情包了吧」，笑稱兩人是被唱歌耽誤的諧星。
記者蕭涵云/台北報導
農曆新年除夕夜才在《紅白藝能大賞》演唱〈我很好騙〉、〈趁少年〉，被讚簡直吞CD神級演出的「動力火車」，去年過年才由粉專列車長曬出「一家親」賀年圖，包括小姑姑、舅公、姪女、二表哥的第六任女友、大姨媽等人，「一家人都長得一毛毛一樣樣，基因非常強大」，在春節期間每日連載，超有哏的畫面笑翻數萬人。
今年過年同樣由列車長日日曬出搞笑賀年圖，讓尤秋興及顏志琳兩人從初一就開始放鞭炮，初二加碼舞龍舞獅，受粉絲讚聲「每天都有 好可愛喔」、「老爺也太多表情包了吧」，笑稱兩人是被唱歌耽誤的諧星；還有人幫腔「好可愛的動力火車，已經變成湯瑪士小火車了」。
也有頭號粉絲直問「今年二表哥沒來嗎？」「三叔公勒？」。到了今天大年初三，列車長還細心守著習俗「初三睡呷飽」，直到剛剛中午睡到太陽曬屁股，才總算見到去年擁著第六任女友的二表哥回家了，讓不少鐵粉直接笑瘋，大呼「二表哥的出現太好笑了哈哈哈」，讓不少人期待，接下來幾天劇情會怎麼呈現。