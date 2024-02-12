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彩券行過年爆賺一波！「經營內幕」老闆娘全說了　2條件月收10萬

▲過年期間刮刮樂、彩券買氣旺，每一間彩券行都擠滿試手氣的民眾。（示意圖／記者林調遜攝）
▲過年期間刮刮樂、彩券買氣旺，每一間彩券行都擠滿試手氣的民眾。（示意圖／記者林調遜攝）

記者賴禹妡／綜合報導

過年期間刮刮樂、彩券買氣旺，每一間彩券行都擠滿試手氣的民眾，也讓人不禁好奇彩券行是否在這期間能大賺一筆？就有一名彩券行老闆娘現身透露，其實開彩券行月入10萬取決於地點及生意好不好，他們也是開出2次頭獎後才生意飆漲，有些彩券行則經營不善黯淡收場，開彩券行背後其實也藏有辛苦祕辛，並非外界想得如此輕鬆簡單。 

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TikTok創作者「創業超人」曾採訪一間彩券行老闆娘，他開頭就詢問對方「開彩券行可以月入10萬嗎？」老闆娘表示，其實不一定，要看地點及生意好不好，像自己經營的這間彩券行剛開始生意也不好，是直到開出第一個今彩539頭獎之後，生意才逐漸好轉。 

▲老闆娘透露，她經營的彩券行是直到開出第一個今彩539頭獎之後，生意才逐漸好轉。（圖／翻攝自TikTok「創業超人」）
▲老闆娘透露，她經營的彩券行是直到開出第一個今彩539頭獎之後，生意才逐漸好轉。（圖／翻攝自TikTok「創業超人」）
老闆娘透露，客人都很厲害，會自己打聽哪間彩券行有開過頭獎，就會有越來越多住附近的客人前來光顧，開過一次頭獎生意就已經好三分之一了。原本老闆娘以為這間彩券行地點不佳，打算搬家重起爐灶，沒想到不久後又開出第二個頭獎，由於在4個月內連開2個頭獎，生意馬上整個好起來，才有辦法繼續經營下去。 

不過，彩券行也十分辛苦，老闆娘指出，平時頭獎累積獎金沒有很高的時候，普遍買氣一般，因此沒辦法賺到這麼多，只有在大樂透、威力彩累積獎金超過5億以上才會慢慢增加買氣，要累積到8至10億才會湧現購買人潮，或是只能等到過年時一次賺。 

▲老闆娘透露，她經營的彩券行是直到開出第一個今彩539頭獎之後，生意才逐漸好轉。（圖／翻攝自TikTok「創業超人」）
▲老闆娘指出，平時頭獎累積獎金沒有很高的時候，普遍買氣一般，因此沒辦法賺到這麼多。（圖／翻攝自TikTok「創業超人」）
老闆娘也表示，由於彩券天天都會開獎，也有老客人每天都會來買，因此他們每天工作12小時，每週只休息一天，甚至還有彩券行全年無休，過年時更是辛苦，可能要工作到超過晚上12點才能休息。 

影片曝光後，立即引起網友熱議，眾人紛紛留言，「我爸爸的房東是彩券行老闆，生意普通，但前幾年買了一棟3、4000萬透天出租」、「我這邊有一家租牌開店的，租到直接把透天買下來，過年期間兌獎300萬以下，都可以直接跟他們換現金」。但也有人直言「開彩券要賺錢不只要點好，還要運氣好！沒開過頭獎的彩券行生意非常普通，要賺錢營業時間要拉長，假日不敢休假」、「曾經一個月賺7000多元的老闆路過」。 

事實上，根據台灣彩券官網說明，凡屬中華民國國籍，年滿20歲（或18歲以上未滿20歲但已結婚）且具工作能力之身心障礙者、原住民或低收入單親家庭，都可申請賣彩券。公益彩券經銷商抽籤為每10年一次，正取、備取各5500個名額，既有的投注站業者並無「優先保障」，需與競爭者一同重新爭取，競爭相當激烈。 

▲公益彩券、台灣彩券、台灣運彩、刮刮樂、539、大樂透、威力彩、樂透配圖。（圖／記者林調遜攝）
▲公益彩券經銷商抽籤為每10年一次，正取、備取各5500個名額。（示意圖／記者林調遜攝）

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