彩券行過年爆賺一波！「經營內幕」老闆娘全說了　2條件月收10萬

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老闆娘透露，客人都很厲害，會自己打聽哪間彩券行有開過頭獎，就會有越來越多住附近的客人前來光顧，開過一次頭獎生意就已經好三分之一了。原本老闆娘以為這間彩券行地點不佳，打算搬家重起爐灶，沒想到不久後又開出第二個頭獎，由於在4個月內連開2個頭獎，生意馬上整個好起來，才有辦法繼續經營下去。
不過，彩券行也十分辛苦，老闆娘指出，平時頭獎累積獎金沒有很高的時候，普遍買氣一般，因此沒辦法賺到這麼多，只有在大樂透、威力彩累積獎金超過5億以上才會慢慢增加買氣，要累積到8至10億才會湧現購買人潮，或是只能等到過年時一次賺。
老闆娘也表示，由於彩券天天都會開獎，也有老客人每天都會來買，因此他們每天工作12小時，每週只休息一天，甚至還有彩券行全年無休，過年時更是辛苦，可能要工作到超過晚上12點才能休息。
影片曝光後，立即引起網友熱議，眾人紛紛留言，「我爸爸的房東是彩券行老闆，生意普通，但前幾年買了一棟3、4000萬透天出租」、「我這邊有一家租牌開店的，租到直接把透天買下來，過年期間兌獎300萬以下，都可以直接跟他們換現金」。但也有人直言「開彩券要賺錢不只要點好，還要運氣好！沒開過頭獎的彩券行生意非常普通，要賺錢營業時間要拉長，假日不敢休假」、「曾經一個月賺7000多元的老闆路過」。
事實上，根據台灣彩券官網說明，凡屬中華民國國籍，年滿20歲（或18歲以上未滿20歲但已結婚）且具工作能力之身心障礙者、原住民或低收入單親家庭，都可申請賣彩券。公益彩券經銷商抽籤為每10年一次，正取、備取各5500個名額，既有的投注站業者並無「優先保障」，需與競爭者一同重新爭取，競爭相當激烈。