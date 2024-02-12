機場巧遇「富國島丟包主角」！他1句話曝超高情商　眾全佩服跪了

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許伯琴透露，當時其中一名爸爸回頭問她「是哪一家旅行團？怎麼也坐這麼早的飛機？」旁邊太太一聽到是自由行後，立刻投以羨慕的眼神問「自由行好玩嗎？方便嗎？」許伯琴也大方分享「很方便喔！富國島的計程車超級便宜，不過跟團也很好呀！可以去更多地方玩吧？」沒想到爸爸竟回「噢，沒有耶，我們被旅行社丟包了。」
許伯琴當場傻眼，之後又遇到其他台灣旅客，才知道今日爆出的「富國島丟包事件」。而這群旅客就是決定直接衝機場訂機票逃回台灣的受害者，該名爸爸卻非但沒有心浮氣躁，反而笑瞇瞇地說：「現在錢已經不是問題了，先逃回台灣，有什麼事，回來再慢慢處理就好。」說完全家又開心地繼續打鬧，彷彿什麼事都沒發生過。
許伯琴聽完這番話，驚訝地說「這樣的情商讓人佩服，一定可以教育出能隨機應變，臨危不亂的小孩呀～」更加上Hashtag「一家人在一起不論在哪裡，就是過好年」。貼文曝光後，該名爸爸的處事態度也引來網友讚賞，「這位爸爸處理事情的方式很值得學習跟欣賞」、「好樂觀的一家族」。
回顧整起事件，一名林姓醫師過年帶家人小孩跟團，出國到越南富國島遊玩，沒想到於臉書社群發聲認為遇到詐騙，指出行程第二天就收到當地旅行社WInnER控訴年代旅遊信用破產，積欠未付清款項；團員被要求若要走完行程，每人需額外刷卡720美元（約新台幣2.26萬元）、回台再索賠，擔心有可能會滯留富國島。旅客還稱年代旅遊負責人原承諾有安排好接應的導遊與巴士也跳票。
事件爆出後立即引起熱議，《NOWnews今日新聞》記者致電年代旅遊，林姓業者表示「目前正緊急安排第二方案，找其他地接讓旅行團能將行程往下走」，間接證實確有此事。
對此，觀光署表示，經查這次案件是美加國際旅行社（年代旅遊）辦理赴越南富國島旅行團，因該旅行社與越南當地數家地接旅行社疑有積欠款項糾紛，致2月9日、10日出發旅客之行程受影響。
對於事件處置，觀光署表示，署方與中華民國旅行業品質保障協會已持續協調雙方應積極處理，以確保旅客順利返國，另該旅行社行為是否違反旅行業管理規則部分，觀光署將蒐集具體事證，積極查察。