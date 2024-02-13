晚安小雞飛柬埔寨失聯！曾因「直播遇乾屍」爆紅　過往爭議一次看

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晚安小雞2020年11月7日，到台北市鄭州路一處廢棄醫院探險時，發現一具已風乾的遺體，這支影片讓他瞬間爆紅。事後警方追查，發現該具遺體為被家人通報失蹤1年多的38歲黃男，黃母為晚安小雞發現兒子不斷致謝，甚至還包紅包，晚安小雞事後也重返現場拿食物祭拜亡者，更因這支影片瞬間爆紅。
晚安小雞又闖廢屋「燒紙錢」！下場遭移送法辦
晚安小雞2022年1月11日，在台中市一棟廢棄大樓直播，影片中顯示，直播主小雞一進入大樓就直呼很冷，並說到「陳屍在這的小女孩彷彿還在裡面」、「趕快拍一拍出去了，她好像不歡迎我」等語，隨後便拿出紙錢，對著神壇上一張女孩素描焚燒，還自稱聽到小孩笑聲，讓現場氣氛十分驚悚。
短短9分鐘影片，就吸引5000多則網友留言，但鑑於台中才發生嚴重火警，造成6死的慘劇，直播主在空屋內燒紙錢，恐有安全疑慮，事後警方依公共危險罪、妨害名譽、侵入住宅等罪嫌將其移送法辦。
晚安小雞遭被街友持刀追殺！逃進房間竟「開賣產品」
晚安小雞2022年9月17日與友人前往彰化員林知名鬼屋「黃金帝國」進行直播，過程中突然拍攝到一名流浪漢持刀作勢要攻擊，一行人見狀嚇得拔腿狂奔，並將自己反鎖在一間房間內，不料情況正危急時，小雞卻拿出防蚊液開始工商宣傳，這舉動也引來網友質疑「都是演戲」，黃金帝國大樓管理員更氣到提出告訴。
對此，員林分局分局長楊志傑表示，若當天晚安小雞有遭到追殺，理應會報警求救，因此其說法存疑，且查閱監視器畫面，皆未發現有可疑的持刀街友，大樓過去亦無發生命案，全案將依侵入住宅罪嫌、違反社會秩序維護法第63條散布不實訊息移送法辦。
獨自前往柬埔寨「凱博園區」直播！晚安小雞失蹤至今
晚安小雞12日隻身前往柬埔寨西港「凱博園區」，晚間開設直播後，曾大喊「我是豬仔」等語，並拍攝牆壁上的血手印等，隨後疑似被人發現遭爆打，直播瞬間中斷，至今仍失聯無法聯繫上。
13日凌晨，妻子「愛婆」與傑哥再度開直播，證實目前已與晚安小雞失去聯繫，傑哥表示晚安小雞是獨自前往柬埔寨，當地地陪是透過朋友旅行社協助接洽安排，因此有請當地旅行社幫忙，但事發時間很晚，目前還無法聯繫上導遊。首先會透過旅行社、導遊，盡速聯絡當地的導遊；其次是請阿鬧帶著錢，以最快方式飛柬埔寨了解當地狀況。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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