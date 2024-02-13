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婆婆除夕指定吃這道！她備年夜飯傻眼　「前衛菜色」羨炸一票媳婦

▲過年除夕剛過，家家戶戶都準備了豐盛的團圓菜，和親朋好友一起圍爐團聚。（示意圖／取自piexl）
▲過年除夕剛過，家家戶戶都準備了豐盛的團圓菜，和親朋好友一起圍爐團聚。（示意圖／取自piexl）

記者賴禹妡／綜合報導

過年除夕剛過，家家戶戶都準備了豐盛的團圓菜，和親朋好友一起圍爐團聚。然而一名女網友發文透露，她婆婆在除夕夜當天非但沒有要媳婦準備年夜飯，反而還提議吃麥當勞、炸雞等速食，前衛的想法讓她相當驚訝，忍不住笑喊：「怎麼會有婆婆除夕想吃麥當勞？」 

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該名網友日前在Dcard中發文，她表示今年是第一次在夫家過年，婆婆雖然已經60幾歲，但想法卻十分前衛，在除夕夜吃團圓飯之前，竟提議要叫速食來吃「叫麥當勞？肯德基？披薩？你們年輕人不都吃那些嗎？」老公還在一旁附和說好，讓原PO傻眼直呼：「沒有人除夕在吃那些東西吧！」 

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▲原PO婆婆在除夕夜當天非但沒有要媳婦準備年夜飯，反而還提議吃麥當勞、炸雞等速食，前衛的想法讓她相當驚訝。（圖／記者蕭涵云攝）
原PO自認比起其他家庭，她已經是不太會遵照傳統習俗的人，沒想到婆婆卻更前衛，到了除夕當天，還是她強制帶著老公去買火鍋料，才躲過除夕吃麥當勞的窘境。 

原PO也透露，婆婆不只對年夜飯想法驚人，貼春聯更是隨便，僅用膠帶黏住一角貼在門上，「『春』就這樣在門口飛啊飛，還貼歪斜的」，讓原PO無奈撕掉再重貼一張新的上去，也忍不住笑喊：「我看別人都是媳婦嫁過去不適應夫家的傳統習俗，我這是對夫家毫無傳統給氣到笑，真的是一對活寶母子欸，真的太可愛了吧。」 

▲專家建議，貼春聯選在除夕中午十二點前。（示意圖／取自Shutterstock）
▲原PO婆婆不只對年夜飯想法驚人，貼春聯更是隨便，僅用膠帶黏住一角貼在門上。（示意圖／取自Shutterstock）
貼文曝光後，釣出不少媳婦羨慕留言「這樣的婆婆真的可以來一打」、「以後就要做這種婆婆」、「每年吃合菜真的很膩，尤其清菜尾」。也有許多人表示「愛吃啥就吃啥吧，死守傳統真沒必要」、「我家這除夕麥當勞生意超好，還看到海神來載好幾袋炸雞」。 

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