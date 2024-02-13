富國島丟包怕了！台人曝國旅「2優勢」　推爆便宜1玩法：CP值最高

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貼文曝光後，不少人指出國旅便宜玩的關鍵在於「不要住宿」，「國旅的問題在住宿貴，一日遊其實還是很OK」。也有人認為只要用心做功課，台灣仍有許多優質景點可挖掘，「避開靠行銷堆起來的就便宜，還能看到真的當地的東西，缺點是要做比較多功課，雖然隨緣跑也不是不行吧」。
此外，最多人推薦可以找當地博物館、美術館或觀光工廠走走，既方便又便宜，「去各地博物館或美術館，看展覽還可以吹冷氣也有很多圖書館放免費電影，CP值挺高」、「科教館、天文館、北美館、國美館、科博館臺灣博物館、土銀展示館、免門票觀光工廠」。而台灣四面環海，美麗的風景更是值得一看，「有很多山可以爬，不是登山那種，是踏青等級的山，沿海岸線走也有一些風景可看」。
事實上，據觀光署1月時發布的統計數據，春節期間2月8日到14日的7天連假中，國旅平均訂房率40.65%，訂房率第一名竟是雲林縣，達71.03%，第二名是苗栗縣57.10%，之後依序為嘉義縣56.58%、嘉義市50.75%、南投縣50.40%，第一、第二名都不是過往認為的觀光熱區。
至於幾個觀光大縣的春節訂房率，台東縣訂房率僅有42.98%、花蓮縣訂房率約42.12%、宜蘭縣42.12%；而屏東縣的墾丁，今年七天連假，訂房率更是僅六成左右，與過往平均九成的盛況相差甚遠，也讓在地業者相當苦悶。
不過，觀光署也提到，以春節前6日假期平均訂房率觀之，計有苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣及嘉義市等5個縣市超過5成，其中雲林縣最高達71.03%；整體訂房率與去年春節連續假期相比較，仍成長3.79%。