佐科威之子料將成功接棒！印尼總統大選今登場 對中國態度成焦點
印尼在今（14）日舉行總統大選，本次「五合一」選舉是全世界規模最大的單日選舉，預估將有2.05億選民投票，其中一半選民為年輕人。有三位候選人參與總統大選，分別是55歲前中爪哇省省長甘查爾（Ganjar Pranowo）、54歲前雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）和72歲國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto），三組候選人的政見和對中國的態度均不太一樣。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據選前最後一次民調顯示，普拉伯沃支持度將近五成，大幅領先阿尼斯的百分之二十四及甘查爾的百分之二十二。目前民調領先的普拉伯沃過去曾兩度參選總統大選，並與現任總統佐科威（Joko Widodo）競爭後落敗。本次他參選並搭擋佐科威長子、梭羅市市長吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka），外界預測他們可能會延續佐科威時期的政策，包括將首都從雅加達遷至「努山塔拉」的遷都計畫，另外還有多項與中國的投資合作，如雅萬高鐵延伸計畫。
然而佐科威讓兒子參選的行為已引發民主人士和學生抗議，大眾認為平民出身的佐科威正在試圖創建「佐科威王朝」，藉由兒子讓權力延續。他們呼籲總統必須在選舉中保持公正。近幾週印尼數十間大學爆發示威，他們要求選舉必須公平透明。
印尼總統大選的投票所將從從今（14）日上午七時開放投票，下午一時關閉。本日即可由快速計票得知選舉結果，總統候選人需要得到超過百分之五十選票才能直接獲勝，否則獲得最高票的前二名候選人必須在六月第二輪投票對決，而新任總統將在今年11月正式就職。