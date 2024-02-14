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佐科威之子料將成功接棒！印尼總統大選今登場　對中國態度成焦點

▲印尼總統大選今登場，三組候選人對中國的政策成焦點。圖為目前民調最高的總統候選人普拉伯沃及副總統候選人兼現任總統之子吉伯朗。（圖／翻攝自臉書）
▲印尼總統大選今登場，三組候選人對中國的政策成焦點。圖為目前民調最高的總統候選人普拉伯沃及副總統候選人兼現任總統之子吉伯朗。（圖／翻攝自臉書）

國際中心賴正琳／綜合報導

印尼在今（14）日舉行總統大選，本次「五合一」選舉是全世界規模最大的單日選舉，預估將有2.05億選民投票，其中一半選民為年輕人。有三位候選人參與總統大選，分別是55歲前中爪哇省省長甘查爾（Ganjar Pranowo）、54歲前雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）和72歲國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto），三組候選人的政見和對中國的態度均不太一樣。

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根據選前最後一次民調顯示，普拉伯沃支持度將近五成，大幅領先阿尼斯的百分之二十四及甘查爾的百分之二十二。目前民調領先的普拉伯沃過去曾兩度參選總統大選，並與現任總統佐科威（Joko Widodo）競爭後落敗。本次他參選並搭擋佐科威長子、梭羅市市長吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka），外界預測他們可能會延續佐科威時期的政策，包括將首都從雅加達遷至「努山塔拉」的遷都計畫，另外還有多項與中國的投資合作，如雅萬高鐵延伸計畫。

然而佐科威讓兒子參選的行為已引發民主人士和學生抗議，大眾認為平民出身的佐科威正在試圖創建「佐科威王朝」，藉由兒子讓權力延續。他們呼籲總統必須在選舉中保持公正。近幾週印尼數十間大學爆發示威，他們要求選舉必須公平透明。

印尼總統大選的投票所將從從今（14）日上午七時開放投票，下午一時關閉。本日即可由快速計票得知選舉結果，總統候選人需要得到超過百分之五十選票才能直接獲勝，否則獲得最高票的前二名候選人必須在六月第二輪投票對決，而新任總統將在今年11月正式就職。

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