呼聲最高！印尼總統候選人普拉伯沃　被封為政界「萬年不倒」強人

我是廣告 請繼續往下閱讀
普拉伯沃曾是印尼獨裁的前總統蘇哈多的女婿，也曾在蘇哈多當權時期擔任陸軍特種作戰司令部司令。他一直都被指控在擔任軍官期間曾涉及多項侵犯人權罪行，這包括參與鎮壓東帝汶獨立運動、在1998年綁架數十名親民主的學運與社運分子及策劃蘇哈多倒台前爆發的排華暴動。迄今，仍有13名當年被綁架的活躍分子下落不明，但普拉伯沃一直都否認自己曾涉及侵犯人權行為。
普拉伯沃強硬的形象讓他被封為「政界強人」，且他的家境極端富裕。他的祖父馬戈諾（Margono Djojohadikusumo）是印尼國家銀行（BNI）創辦人；父親蘇米托（Sumitro Djojohadikusumo）是著名經濟學家和政治家，曾在前總統蘇卡諾（Sukarno）和蘇哈托（Suharto）的領導下擔任部長職位，普拉伯沃的母親則是家庭主婦，曾在荷蘭學習護理專業。
普拉伯沃精通英、法和荷蘭語，普拉伯沃畢業後就加入印尼軍隊，30多歲時就擔任特種部隊指揮官，他在43歲時受拔擢為三星將領，擔任陸軍戰略後備司令。
這次總統大選是普拉伯沃第3次角逐總統大位，其副手是佐科威的長子吉伯朗（GibranRakabuming Raka）。相較於前兩次的敗北，本次大選他的人氣極高。在各項民調中，普拉伯沃持續以40%以上的支持率遙遙領先。