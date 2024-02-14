麥當勞8款買一送一！大薯加1元多一件 2024龍年開春優惠一次整理
2024即將開工不憂鬱！人氣速食麥當勞宣布最新「2024龍年開春優惠券」，明（13）日起開吃8款「買一送一」，不只可樂、咖啡、連蜂蜜奶茶都半價；門市現場和歡樂送都有6塊麥克雞塊、大薯、OREO冰炫風、金黃地瓜條「加1元多一件」；超爽大餐四件組101元起回歸，雙人早餐159元起，連續吃41天、最高現省2587元。
記者蕭涵云/綜合報導
速食控們只要2月15日至3月26日連續41天，在於麥當勞餐廳櫃台或得來速窗口，以手機出示「2024龍年開春優惠券」或直接報「優惠代碼」購買優惠餐點，門市自助點餐機則點選畫面上的「龍年開春優惠」專區，就能買到超狂優惠。歡樂送網路訂餐，輸入優惠碼「1FOR1」，也有大薯、6塊麥克雞塊、金黃地瓜條、OREO冰炫風，或是經典美式咖啡「加一元多一件」的優惠。
📌麥當勞8款「買一送一」！蜂蜜奶茶也半價
麥當勞祭出8款飲品「買一送一」！包括中杯可口可樂、經典美式咖啡（冰/熱）、經典那堤（冰/熱），新增人氣飲品蜂蜜奶茶（冰/熱）和蜂蜜紅茶（冰），通通相當於半價超值優惠。
📌麥當勞3款「加1元多一件」！划算吃6塊麥克雞塊、大薯
麥當勞美味人氣點心也有3款「加一元多一件」！包括經典的大薯、6塊麥克雞塊、黃金地瓜條全都「加一元多一件」，划算吃起來。
📌超爽大餐四件組「漢堡＋4雞塊＋小薯＋飲料」只要101元
一個人也能吃好飽的「超爽大餐」回歸！麥香雞、麥香魚、還有吉事漢堡（任選）＋4塊麥克雞塊＋小薯＋33元飲品，四件組只要101元；若喜歡勁辣雞腿堡、大麥克、或是雙層牛肉吉事堡（任選），＋4塊麥克雞塊＋小薯＋勁辣香雞翅（一份兩塊）＋33元飲品，五件組才159元。單筆消費最高現省84元。
📌早餐免費升級！雙人「豬肉滿福堡系列」159元起
麥當勞必吃早餐，不只早餐套餐「免費升級經典美式咖啡」。「豬肉滿福堡系列」包括豬肉滿福堡、豬肉滿福堡加蛋、無敵豬肉滿福堡加蛋，組成雙人早餐都能159元划算開吃！「2顆豬肉滿福堡＋4塊麥克雞塊＋2份薯餅＋2杯38元飲料」才159元；而麥香魚、蕈菇嫩蛋焙果堡等也都有特價，最多下殺近5折。
📌雙人共享套餐209元起
超夯雙層四盎司牛肉堡、四盎司牛肉堡、帕瑪森主廚雞腿堡、帕瑪森安格斯牛肉堡等漢堡，這次也選入雙主餐優惠，大家喜歡的麥脆雞腿、大麥克、勁辣雞腿堡、雙層牛肉吉事堡、麥香魚、及麥香雞，雙主餐＋4塊麥克雞塊＋中薯＋2杯38元飲品，優惠209～309元超甜價。
📌歡樂送6款「加1元多一件」
麥當勞歡樂送2月15日至3月26日也有6款「加1元多一件」優惠，凡使用麥當勞歡樂送訂餐，並輸入優惠碼「1FOR1」，即可享6塊麥克雞塊、大薯、OREO冰炫風、金黃地瓜條、經典美式咖啡（冰/熱）「加1元多一件」優惠（6選1）。提醒大家，「2024龍年開春優惠券」不適用於餐廳及其他外送平台。
今天2月14日情人節，還可先吃6大速食「買一送一」！拿坡里炸雞「買8送8」，繼光香香雞也有黃金鴨香寶「買1送1」，應景「愛心雞塊」告白、示愛都甜蜜。