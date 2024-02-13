情人節6大速食「買一送一」！拿坡里買8送8　繼光香香雞也買1送1

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大年初五遇上西洋情人節，繼光香香雞即日起至2月29日，黃金鴨香寶「買一送一」！黃金鴨香寶以「撲克牌花色」打造雞鴨塊造型，藏有2月14日應景的「愛心雞塊」可以吃，一秒告白示愛好會撩。
即日起至2月18日還有香雞招財團圓餐，爽吃「香香炸雞L＋蒜脆杏鮑菇M＋原味甜不辣＋甜心地瓜球」優惠價288元；會員單筆消費滿200元，可獲得刮刮卡1張，購買香雞招財團圓餐再加贈1張。提醒大家，套餐售完為止；僅限現場門市，桃園機場店不適用套餐活動，但適用刮刮卡活動；優惠不得併用。
📌拿坡里：炸雞「買8送8」！買雞腿送雞翅
炸雞控情侶當然要鎖定拿坡里優惠！拿坡里炸雞專賣店即日起至2月18日，新春超值「買8送8」，買整桶都是炸雞腿的「8隻酷樂雞腿桶
期間還有2款炸雞新品上市，以古早味腐乳醬按摩醃製特選三節雞翅，
📌漢堡王：12款「買一送一」！加碼玉米濃湯也「買一送一」
速食控們可要好好把握漢堡王「冬季優惠券」，12款「買一送一」倒數只到2月15日，小華堡（原味）、西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡共4款漢堡「買一送一」；雞塊買4送4、洋蔥圈(小)和薯條(中)也「買一送一」；飲料則有大杯飲料可樂、七喜、激浪、橘子汽水、檸檬紅茶5款「買一送一」。最新隱藏優惠還有小杯玉米濃湯「買一送一」必喝。
過年賀新春加碼回饋，即日起至2月15日，漢堡王官網天天送紅包抽獎，有機會抽中最大獎1元就能爽吃「勁濃安格斯牛肉堡」，或小華堡、4塊雞塊、小洋蔥圈、小杯飲料免費，中獎率100%好大方。提醒大家，各獎品均有其兌換條件，欲兌換獎品請務必先將結果頁面中的「兌換碼」複製記下，並依照抽獎結果的頁面說明訂餐，一旦關閉網頁後就將失去原先的獎品資格。
📌必勝客：披薩「買一送一」吃過年！送招財錢母「必勝金」
必勝客X欣葉小聚「必比登推薦」2款新年披薩，可享外帶大披薩「買一送一」、外送買大送小好康。PK雙饗卡APP新年期間還有限定優惠，即日起「三個大比薩888元」、外帶新年「炫Food盒」豪華「大披薩＋4款副食點心」只要799元。
📌達美樂：披薩「買一送一」！16吋「起司火山四喜披薩」半價
達美樂不只有超狂16吋「起司火山四喜披薩」；常態30款披薩外送「買一送一」優惠最大器；現在還有黑糖珍珠披薩特價，過年期間消費滿99元，可享限定「黑糖珍珠個人披薩」加購價只要99元（原價119元）。提醒大家，若換購加價系列餅皮或額外加配料、起士需另付費；外送範圍依各門市限定為主。
📌21風味館：熟客券「買一送一」
21風味館即日起至4月26日，使用21熟客券「買一送一」優惠，出示券面圖片或說出優惠代碼，划算開吃3款「買一送一」，包括時蔬雞肉飯、冬瓜檸檬凍飲、蜂蜜綠茶(Ｍ)，都可享「買一送一」優惠；還有「烤半雞送烤餅」或「烤全雞送披薩」；以及「第二件半價」優惠，週一、週三的熟客最低77折優惠。