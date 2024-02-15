富國島正夯！越南地接社春節接待逾75團 揭秘熱門之處
越南富國島因旅遊業糾紛而聲名大噪，最新進度是年代旅遊於昨（14）日晚間九點多發文建議受害遊客向銀行「申請止付」引發熱議，今（15）日觀光署則開記者會呼籲受害遊客申訴。撇開爭議，富國島是近幾年台灣遊客熱門的渡假首選，原因在於清澈的海洋與美味的食物和物美價廉的飯店，而且國際旅客直飛富國島可享有免簽優待，方便又舒適。
國際中心賴正琳／綜合報導
越南最大的華語地接社「皇茶旅行社」指出，這次春節期間來遊玩的華人非常多，本身客戶有來自台灣、香港、馬來西亞和中國，新年期間一個地接社便接待超過75團客人前來，且大部分團客為台灣人，這些團每團平均20人、最多30人，光二月便有超過2200人來富國島。而目前富國島最多的外國遊客則來自韓國、歐美及台灣旅客。
富國島上有五大景點必去，前往不同旅遊勝地的氛圍都大大不同，宛如迷你聯合國，必去景點包括太陽世界全景跨海纜車、珍珠野生動物園和珍珠樂園、桑奈托日落海灘、地中海日落小鎮和「不眠之城」富國島大世界。
皇茶旅行社指出前往富國島的團費從三萬至五萬起跳，主要看想住幾星級的飯店，當地有許多知名奢華但價格相對平價的飯店，例如JW萬豪度假酒店、高質感莫凡彼酒店、才剛開幕沒多久的IHG麗晶酒店等等。
越南旅業界資深業者認為，如果慎選旅行社，尋找有誠信且經營多年的旅行社，每位旅客來富國島都能感受到最悠閒和舒適的渡假體驗。富國島有包羅萬象的娛樂設施涵蓋水陸主題樂園、世界最長跨海纜車、國際賭城、野生動物園，且陸續有國際知名連鎖酒店進駐，是適合台灣遊客攜家帶眷前往的目的地。