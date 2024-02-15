孕婦長榮飛機上分娩！「終生免費搭機」答案曝 接生醫師身分驚人
長榮航空今（15）日傳出編號BR189由日本東京羽田機場飛回台北松山機場的航班，一名孕婦緊急在飛機上分娩，機組人員及機上4名醫師乘客的協助接生，目前母子均安並已送往醫院，長榮航空事後也出面說明，並無機上出生終生免費搭機慣例。臉書有14萬粉絲的網紅作家「中古小姐」則出面透露，機上其中一名協助接生的醫師，竟是她的老公「魔人」，這也讓她百感交集地說：「希望孕婦媽媽們出國務必慎重，務必把自己和孩子的健康放第一。」
記者賴禹妡／綜合報導
長榮航空說明，羽田-松山BR189班機於飛行途中，一名孕婦在空中出現臨盆反應，經由機上4名醫師旅客與全體空服員的協助下，於機上順利產下一名男嬰；長榮航空也緊急通報松山機場取得優先降落權，並安排救護車待命，航機在13點11分降落松山機場後，立即派員陪同母子送往醫院，目前得知母子均安。
而中古小姐今日稍早在臉書發文表示，老公「魔人」也是今日搭飛機，卻突然傳訊息說「我還在機場，衣服已溼透，必須先想辦法換衣服才能離開機埸」。中古小姐看到嚇壞，還以為發生什麼事，後來才得知是飛行途中有產婦生產，而他就是幫忙全程接生的其中一名醫師。
中古小姐也透露，其實上週魔人就要搭飛機回台，但她希望老公在東京多留幾天，因此才改機票，沒想到更改後的班機就遇上產婦需要幫忙接生，讓她百感交集直呼：「今天回台灣班機上萬一沒有醫生，那媽媽和孩子會有多危險，希望孕婦媽媽們出國務必慎重，務必把自己和孩子的健康放第一，不要讓大家擔心。」
而過去全球有多起在飛機上生產的案例，不少航空公司都祭上「終生免費搭乘」的大禮，華航40多年前也曾發出「免費搭機證明」，給首位在華航國內線誕生的女嬰，不過該民眾後續遺失免費搭機證明又改名，最後只能不了了之。然而針對今日個案，長榮航空出面說明，長榮航空並無機上出生終生免費搭機慣例；雖然無法終生免費搭機，但母子均安就是最棒的結局。