2/17星期六要補班補課！2024行事曆一覽　下次想放連假得等這天

孕婦長榮飛機上分娩！「終生免費搭機」答案曝　接生醫師身分驚人

▲長榮航空今日傳出一名孕婦緊急在飛機上分娩，機組人員及機上4名醫師乘客的協助接生，目前母子均安並已送往醫院。（示意圖／資料照，長榮航空提供）
▲長榮航空今日傳出一名孕婦緊急在飛機上分娩，機組人員及機上4名醫師乘客的協助接生，目前母子均安並已送往醫院。（示意圖／資料照，長榮航空提供）

記者賴禹妡／綜合報導

長榮航空今（15）日傳出編號BR189由日本東京羽田機場飛回台北松山機場的航班，一名孕婦緊急在飛機上分娩，機組人員及機上4名醫師乘客的協助接生，目前母子均安並已送往醫院，長榮航空事後也出面說明，並無機上出生終生免費搭機慣例。臉書有14萬粉絲的網紅作家「中古小姐」則出面透露，機上其中一名協助接生的醫師，竟是她的老公「魔人」，這也讓她百感交集地說：「希望孕婦媽媽們出國務必慎重，務必把自己和孩子的健康放第一。」 

我是廣告 請繼續往下閱讀
長榮航空說明，羽田-松山BR189班機於飛行途中，一名孕婦在空中出現臨盆反應，經由機上4名醫師旅客與全體空服員的協助下，於機上順利產下一名男嬰；長榮航空也緊急通報松山機場取得優先降落權，並安排救護車待命，航機在13點11分降落松山機場後，立即派員陪同母子送往醫院，目前得知母子均安。 

▲（圖／記者許若茵攝）
▲長榮航空緊急通報松山機場取得優先降落權，並安排救護車待命，航機在13點11分降落松山機場後，立即派員陪同母子送往醫院，目前得知母子均安。（示意圖，非當事照／記者許若茵攝）
而中古小姐今日稍早在臉書發文表示，老公「魔人」也是今日搭飛機，卻突然傳訊息說「我還在機場，衣服已溼透，必須先想辦法換衣服才能離開機埸」。中古小姐看到嚇壞，還以為發生什麼事，後來才得知是飛行途中有產婦生產，而他就是幫忙全程接生的其中一名醫師。 

中古小姐也透露，其實上週魔人就要搭飛機回台，但她希望老公在東京多留幾天，因此才改機票，沒想到更改後的班機就遇上產婦需要幫忙接生，讓她百感交集直呼：「今天回台灣班機上萬一沒有醫生，那媽媽和孩子會有多危險，希望孕婦媽媽們出國務必慎重，務必把自己和孩子的健康放第一，不要讓大家擔心。」 

而過去全球有多起在飛機上生產的案例，不少航空公司都祭上「終生免費搭乘」的大禮，華航40多年前也曾發出「免費搭機證明」，給首位在華航國內線誕生的女嬰，不過該民眾後續遺失免費搭機證明又改名，最後只能不了了之。然而針對今日個案，長榮航空出面說明，長榮航空並無機上出生終生免費搭機慣例；雖然無法終生免費搭機，但母子均安就是最棒的結局。 

▲民眾還可於現場購買聖誕樂透票券，凡參與抽獎就有機會將等各式獎品帶回家，包含長榮航空歐洲飛航航點來回機票。（圖／資料照，長榮航空提供）
▲針對今日孕婦在機上分娩，長榮航空出面說明，長榮航空並無機上出生終生免費搭機慣例。（示意圖／資料照，長榮航空提供）

4醫師旅客協助！孕婦機上分娩　長榮航空證實：母子均安

晚安小雞脫逃地點找到了！旁邊「整排渡假飯店」　友回應造假疑點

晚安小雞遭柬警搜出「一堆鬼娃」！直播1幕早露餡　恐關完才回台

晚安小雞、阿鬧柬埔寨被逮！涉當地3罪「最重關3年」　背後主角曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞