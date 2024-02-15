人物／「非常律師」陳俊翰初二離世享年40歲 為身障發聲成追憶
民進黨不分區立委被提名人陳俊翰今（15）日驚傳離世，得年40歲，而其出生即罹患脊髓性肌肉萎縮症（SMA），除全身癱瘓還經歷火警導致雙腿截肢，但卻未因而喪志，成功拿到哈佛大學法學研究所碩士學位，並取得密西根大學法律博士學位，更是台灣首位SMA律師，擁有律師、會計師雙執照，全身僅剩眼、嘴與手指末端能動作，卻能克服困難逆轉人生，放棄美國高薪執意返台，而生命鬥士為國內身障人士發聲的身影，如今已成追憶。
記者陳威叡／台北報導
陳俊翰出生即罹患脊髓性肌肉萎縮症（SMA），卻非常認真好學，在就讀台大法律系期間，因電毯電線走火經歷火警，導致雙腿截肢。但他並未因此受到打擊，克服身體的缺陷，成功拿到哈佛大學法學研究所碩士學位，並取得密西根大學法律博士學位，拿下律師、會計師雙執照，學歷堪稱「學霸」，最終卻放棄美國高薪執意返台，希望能盡一己之力為國內身障人士發聲。
而民進黨在大選前將陳俊翰列在不分區名單內，最後未能前進國會，但在選前凱道造勢之際，陳俊翰首度出席大型造勢晚會並助講，強調自己不僅是政治素人，人生中第一場大型造勢獻也給民進黨，坦言自己不僅受到很多病痛折磨，多次徘徊在生死關頭，也因如此體會生命的價值，更去珍惜所擁有的一切。
陳俊翰也提到，自己一路走來遇上很多挑戰，但也很感謝過程中有許多貴人伸出援手讓他度過難關，但台灣有120萬名的身心障礙者不像他一樣幸運，因此他身負很大的使命，最終無論有無當選，都不會改變自己的初衷，希望身心障礙與罕病弱勢族群都能夠追求自己想要的生活。
陳俊翰助講時，沒有慷慨激揚的語氣、更沒有所謂黨內天王的政治魅力，可能有一半的支持者不認識他，平鋪直敘的描述自身經歷與未來想做的事情，卻惹哭在場一票人，成為當晚最令人動容的致詞。
陳俊翰的經歷完美詮釋「生命鬥士」，在韓劇《非常律師禹英禑》當紅之際，則被譽為台版「非常律師」，全身僅剩眼、嘴與手指末端能動作，一手爛牌卻打出無限可能，克服困難逆轉人生，過去坐在輪椅上為身障者發聲的身影，如今已成追憶。