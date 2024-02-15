郭嚴文、陳禹勳再續十年隊友情誼！相聚味全龍後稱：有他在很幸運
郭嚴文、陳禹勳紛紛在今年賽季轉戰味全龍，兩人此前分別為樂天桃猿效力長達13個、10個賽季，如今離開樂天後相聚味全，再續十年隊友情誼。郭嚴文在受訪時談及此事，表示因為自己比較少話，有陳禹勳在可以更快融入學弟，還蠻幸運的。
記者林之越/綜合報導
中華職棒味全龍隊今（15）日在雲林斗六球場開訓，邀請三位新同學陳禹勳、郭嚴文、鄭鍇文喊話。其中陳禹勳、郭嚴文兩人其實早在高中時就熟識，而後在樂天桃猿同隊達10個年頭，累積了相當深厚的隊友情誼，如今又再次成為味全龍的隊友。
被問到能夠再次和陳禹勳同隊感受如何時，郭嚴文表示；「我覺得很開心啦，因為我比較少話，也不太愛講話，有他來就像之前的智勝學長跟時豪，他們兩個真的很活潑，加上我可以更快融入這些學弟們。」
雖然被媒體問到是否還習慣新球隊生活時，郭嚴文認為除了地點之外，練球的東西大致上都是一樣的，但郭嚴文也補充道：「（陳禹勳）他來我真的覺得是幫助我蠻多的，尤其在適應生活這方面，因為他就是比較會聊天嘛，真的就是輕鬆蠻多的，還蠻幸運的。」
而關於是否有在陳禹勳尚未加盟前聯繫他，郭嚴文則表示自己覺得運動產業就是哪裡好哪裡去，直到陳禹勳和味全龍簽約後，到主動到向他電話聯繫前，自己從頭到尾都沒有問過他。
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