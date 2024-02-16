晚安小雞帶鬼娃原因曝！西港省長公開「劇本內容」 玩太大慘了
直播主「晚安小雞」日前到柬埔寨造假直播，上演到西港「凱博園區」遭軍人凌虐逃出的戲碼，最後被抓包是自導自演，因此遭到柬埔寨警方上銬逮捕，鬧上國際版面。柬埔寨警方也在（15）日召開記者會，在桌上陳列晚安小雞造假直播的所有道具，包括軍服、槍枝、鬼娃甚至還有假的鮮血等工具。柬埔寨警方調查發現，晚安小雞與友人阿鬧入境時就故意製造話題，為了吸引關注及流量，早在台灣就已經寫好劇本，一切都是預謀好的。
記者張嘉哲/綜合報導
柬埔寨警方在台灣時間15日15時30分召開記者會，只見記者會現場，警方將晚安小雞的拍攝道具擺在桌上全數列出，包含軍服、假槍、理髮器、鬼娃、逃亡時身上的衣服，甚至還有用來冒充鮮血的紅色液體等工具。而晚安小雞以及阿鬧人在現場仍遭上銬，模樣相當狼狽。
根據《中柬時報》報導，西港省長郭宗朗在記者會中展示警方查獲的種種線索，表示晚安小雞等人來到柬埔寨之前，就已經寫好了劇本，早在今年1月就開始策劃要到柬埔寨拍靈異造假影片。晚安小雞2月11日抵達金邊國際機場，隨後搭計程車前往金邊多處，包括金邊一家醫院，「他們原本計劃在一家醫院拍片，但因為在網路上看到舊照片，抵達時發現跟網路上照片不吻合，所以放棄原先計畫」。
「後來他們前往一處被廢棄的酒店，結果也無法拍攝」郭宗朗繼續表示，由於他們無法在金邊拍片，11日下午他們前往西港，途中購買軍裝等道具，抵達西港市區後，當晚他們前往多棟被廢棄的大樓勘查，隨後鎖定一處爛尾樓要進行拍攝，12日下午晚安小雞與阿鬧先到市中心買假槍、冒充鮮血的紅色液體等，當晚就到該處直播。
接著開啟直播自稱自己闖入詐騙園區，而身穿軍裝和配戴假槍的工作人員入鏡，上演追捕和暴打晚安小雞、製造自己失聯的假象，隨後再自稱從詐騙園區逃出，狼狽模樣全是自導自演，令人不敢置信。
郭宗朗強調「兩人犯下的錯誤非常嚴重，不能只是批評教育，若我們輕易原諒他們，那麼接下來還會有人繼續捏造類似假象，抹黑柬埔寨形象」，晚安小雞以及阿鬧將必須承擔法律責任，兩人將被移送法辦，刑滿後才能驅逐出境。