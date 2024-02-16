晚安小雞遭柬警逮捕！眾困惑「以前作品有什麼」　起底影片全傻眼

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「以前都愛拍廢棄的大樓、醫院那些搞靈異，然後都很假，一堆人相信」、「最有名就是大陸黑衣人玩鬼抓人吧，看完真的傻眼」、「很多劇本啦，靈異探險類別居多，然後都很假，很多人愛看」、「靈異探險+浮誇演技......看一次就翻白眼了」、「去年大陸那個大樓探險，黑衣人還跌倒真的好笑到不行，這次真的踢到鐵板」。
而《NOWnews》記者也實際查詢網友所稱的「大陸靈異探險黑衣人鬼抓人」相關影片，發現晚安小雞在去年去大陸一棟廢棄大樓探險，由於該建築樓層是一個圓環的設計，晚安小雞在探險時，突然出現一個鬼臉的黑衣人朝他狂奔而來，晚安小雞便往反方向跑去，結果又遇到黑衣人，於是晚安小雞又一邊尖叫一邊往反方向跑去，第三度撞見鬼臉黑衣人。
之後晚安小雞躲到一間房間裡面，鬼臉還在門口看著他，讓他嚇到大尖叫，後來晚安小雞手上拿起棍棒，鼓起勇氣開門往外看，沒想到荒謬的是，鬼臉黑衣人看到晚安小雞拿棍棒卻嚇到跌倒還落跑，晚安小雞嘴上還說「不要跑！你再跑啊！」
讓不少觀眾看了直言「......這真的是有看沒有懂」、「這集真的笑到噴飯，黑衣人還會跌倒」、「臨演多到跟山一樣的直播，整天造假，現在踢到鐵板了」、「黑衣人鬼抓人看一次笑一次，然後還有一堆人相信是真的wwww」、「夜路走多了真的會碰到真的鬼，這次真的玩太大了」。
@_leo0519_跟黑衣人玩你追我跑🤣🤣 #黑衣人跌倒 #笑果十足 #晚安小雞 #探險直播 #大陸 #精華片段
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