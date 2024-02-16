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晚安小雞遭柬警逮捕！眾困惑「以前作品有什麼」　起底影片全傻眼

▲晚安小雞與阿鬧戴著手銬向西港省長郭宗朗下跪道歉，晚安小雞也在記者會上坦承影片全數都是造假。（圖／翻攝自「柬中時報」YT）
▲晚安小雞與阿鬧戴著手銬向西港省長郭宗朗下跪道歉，晚安小雞也在記者會上坦承影片全數都是造假。（圖／翻攝自「柬中時報」YT）

記者張嘉哲/綜合報導

直播主「晚安小雞」日前到柬埔寨造假直播，上演到西港「凱博園區」遭軍人凌虐逃出的戲碼，最後遭到抓包一切都是自導自演，因而被柬埔寨警方逮捕，鬧上國際版面。西港省長已經證實，晚安小雞以及友人阿鬧必須接受法律制裁，刑期滿才能驅逐出境，引起社會議論。對此，就有網友好奇「晚安小雞出事前真的有人在看他影片嗎？都在拍啥的啊.....」貼文引爆熱議。

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在晚安小雞在柬埔寨造假直播遭逮之後，社群平台上出現不少討論，多位原本不知道晚安小雞是何方神聖的網友紛紛提問「晚安小雞到底是誰啊.....以前有什麼知名作品嗎？」、「晚安小雞出事之前根本沒聽過這個人？這次拍詐騙園區逃跑的日記，之前也是都拍這種影片嗎？」

▲晚安小雞稍早開直播報平安同時曝光傷勢，表示自己已成功逃出柬埔寨西港「凱博園區」。（圖／翻攝自「晚安小雞」臉書直播）
▲晚安小雞日前直播表示從柬埔寨詐騙園區逃脫，結果被抓包一切都是自導自演。（圖／翻攝自「晚安小雞」臉書直播）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「以前都愛拍廢棄的大樓、醫院那些搞靈異，然後都很假，一堆人相信」、「最有名就是大陸黑衣人玩鬼抓人吧，看完真的傻眼」、「很多劇本啦，靈異探險類別居多，然後都很假，很多人愛看」、「靈異探險+浮誇演技......看一次就翻白眼了」、「去年大陸那個大樓探險，黑衣人還跌倒真的好笑到不行，這次真的踢到鐵板」。

而《NOWnews》記者也實際查詢網友所稱的「大陸靈異探險黑衣人鬼抓人」相關影片，發現晚安小雞在去年去大陸一棟廢棄大樓探險，由於該建築樓層是一個圓環的設計，晚安小雞在探險時，突然出現一個鬼臉的黑衣人朝他狂奔而來，晚安小雞便往反方向跑去，結果又遇到黑衣人，於是晚安小雞又一邊尖叫一邊往反方向跑去，第三度撞見鬼臉黑衣人。

▲晚安小雞以前的作品被網友挖出，曾經在直播跟碰見一位鬼臉黑衣人，讓網友看了非常傻眼。（圖/Tik Tok）
▲晚安小雞以前的作品被網友挖出，曾經在直播探險大樓時碰見一位鬼臉黑衣人，讓網友看了非常傻眼。（圖/Tik Tok）
之後晚安小雞躲到一間房間裡面，鬼臉還在門口看著他，讓他嚇到大尖叫，後來晚安小雞手上拿起棍棒，鼓起勇氣開門往外看，沒想到荒謬的是，鬼臉黑衣人看到晚安小雞拿棍棒卻嚇到跌倒還落跑，晚安小雞嘴上還說「不要跑！你再跑啊！」

讓不少觀眾看了直言「......這真的是有看沒有懂」、「這集真的笑到噴飯，黑衣人還會跌倒」、「臨演多到跟山一樣的直播，整天造假，現在踢到鐵板了」、「黑衣人鬼抓人看一次笑一次，然後還有一堆人相信是真的wwww」、「夜路走多了真的會碰到真的鬼，這次真的玩太大了」。


 

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