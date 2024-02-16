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日團Avantgardey香港跳抖音神曲〈科目三〉　遭罵舔中1小時急刪片

▲日本搞怪女子舞團Avantgardey因獨特的舞蹈風格及造型，迅速在全球竄紅。（圖／Avantgardey IG）
▲日本搞怪女子舞團Avantgardey因獨特的舞蹈風格及造型，迅速在全球竄紅。（圖／Avantgardey IG）

記者張芸婷／綜合報導

日本人氣舞團Avantgardey以奇特的舞蹈風格吸引大批粉絲支持，她們日前應邀前往香港表演，空閒之餘也在許多景點拍攝跳舞影片，不料她們卻因為在維多利亞港旁大跳抖音神曲《科目三》，遭大批粉絲罵爆，痛批他們「想討好中國」，令許多支持者相當失望，影片上傳不到1小時就火速刪除。

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▲日前Avantgardey在維多利亞港旁大跳抖音神曲《科目三》，遭大批粉絲痛批「想討好中國」，影片上傳1小時火速下架。（圖／Avantgardey IG）
▲日前Avantgardey在維多利亞港旁大跳抖音神曲《科目三》，遭大批粉絲痛批「想討好中國」，影片上傳1小時火速下架。（圖／Avantgardey IG）
Avantgardey成立於2022年2月，是來自大阪的全女子舞蹈團體，她們以獨樹一幟的舞蹈與視覺風格，統一的復古制服、誇張的表情，加上整齊劃一的舞蹈動作，迅速在全球竄紅。

舞團Avantgardey日前才受邀來台錄製節目「2024 WE ARE我們的除夕夜」，與藝人王彩樺在台北城隍廟等觀光景點跳〈保庇〉，廣受好評，沒想到這次前往香港參加活動就出事。

▲舞團Avantgardey日前受邀來台錄製節目「2024 WE ARE我們的除夕夜」，與藝人王彩樺大跳〈保庇〉，廣受好評。（圖／轉攝自中華文化總會Youtube）
▲舞團Avantgardey日前受邀來台錄製節目「2024 WE ARE我們的除夕夜」，與藝人王彩樺（左二）大跳〈保庇〉，廣受好評。（圖／轉攝自中華文化總會Youtube）
據綜合港媒報導，Avantgardey在香港的行程滿檔，先是參加大年初一的花車匯演上擔任壓軸嘉賓，隔天又到商場表演，還與玄學家麥玲玲合作拍片跳舞。

據悉，Avantgardey會上傳〈科目三〉影片，是因為麥玲玲的提議，怎料本週三（2／14）她們將影片上傳至IG後，立即被灌爆留言區，甚至有許多支持者揚言「退追」，看得出來對此事感到相當失望，影片上傳1小時後便火速下架。

▲Avantgardey 15日時上傳另一支在香港拍攝的影片，使用港星許冠傑唱的〈打雀英雄傳〉音樂，搭配自創舞蹈，展現十足誠意。（圖／Avantgardey IG）
▲Avantgardey昨（15）日下午上傳另一支在香港拍攝的影片，使用港星許冠傑唱的〈打雀英雄傳〉音樂，搭配自創舞蹈，展現十足誠意。（圖／Avantgardey IG）
不過，昨（15）日下午她們在IG限動上傳另一支在香港拍攝的影片，影片中她們在金鐘的高樓大廈前，搭配港星許冠傑唱的〈打雀英雄傳〉音樂，跳起自創跳舞，展現誠意。不少粉絲看了之後大讚「這才是真的香港」、「終於有港味囉！」、「怎樣都好過〈科目三〉啊」。

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