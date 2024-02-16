刮刮樂中0元拿給店員看！「逆轉回本1340倍」　隱藏規則不知超虧

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只見該張貼出的2000萬超級紅包刮刮樂，該網友刮開的第一區遊戲規則是「您的號碼必須對中任一幸運號碼，就可以獲得該號碼獎金」，而該網友的您的號碼為「03」、「12」，而刮開後並沒有出現兩個數字出現在幸運號碼區內。但是仔細翻到該張彩券背面，還有隱藏規則寫著「如果刮出一台汽車圖案，即得二獎200萬+賓士車一輛」，也就是說該彩券並非槓龜，而是中了2000萬超級紅包刮刮樂的二獎！
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這個要是不知道規則的話，真的不知道自己中獎耶」、「真的好險最後有問店員看出來！」而該中獎的網友也表示「我一開始也看不出來，以為槓龜！」最後該網友投入3000元，刮到200萬及市價203萬的賓士GLA 180，等於回本超過1340倍之多，幸好有重複向店員詢問確認，差點就跟財神爺擦肩而過！
事實上，因為刮刮樂規則繁多，民眾可能也會因為漏看「隱藏規則」或是對錯號碼錯過中獎機會，建議有在玩刮刮樂的民眾，下載台彩APP，內建有提供QR Code掃碼的對獎功能，每一張刮刮樂都會有一個QR Code，在刮刮樂玩完之後，不論是否中獎，都應該要用APP掃過確認過；第二則是玩完的刮刮樂不管有無中獎，都要拿去櫃台一張一張掃過確認，不要太相信自己的「肉眼」，看完覺得沒中就丟掉或者離開彩券行喔！要是真的中獎那可就虧大了。
而台彩也公布「2000萬超級紅包」目前三個頭獎已經分別在彰化、高雄等地彩券行被刮出，還有5個2000萬頭獎還沒被刮出，另外10個「200萬元+賓士休旅車」也被刮出5張，還有5張尚未刮出；「1,200萬大吉利」頭獎1200萬還有3個中獎機會；「五路財神」、「大發利市」共12個500萬元頭獎，目前只被刮出1份，如果想在元宵節再試試看手氣的民眾，可不要錯過囉！