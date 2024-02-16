陳俊翰辭世！王志安稱參加造勢風險高不恰當 身障盟批不當言論
人權律師、脊髓性肌肉萎縮症（SMA）患者陳俊翰，2024年總統立委大選中，曾被列入民進黨不分區立委名單，但疑似因感冒引起併發症、昨（15）日辭世，但大陸央視前記者王志安稱，身心障礙者參加造勢晚會健康風險高、非常不恰當，對此身障盟痛批，這些言論相當不恰當，
記者林志怡／台北報導
王志安日前因在《賀瓏夜夜秀》模仿民進黨不分區立委參選人、人權律師陳俊翰，引發歧視爭議，陳俊翰昨日辭世後，王志安先是發布貼文哀悼，後又貼文指稱，身心障礙者參加造勢晚會健康風險高、非常不恰當，並稱「希望類似的悲劇不要再發生」，引起網友砲轟。
身障盟秘書長洪心平表示，障礙者每天出門都伴隨著風險，何況陳俊翰是重度障礙者，但即使他戴著呼吸器，他還是要出門、連學業都完成了，在這段人生中，他選擇了有風險、但可以奉獻社會，追求夢想的路，這是值得尊敬的。
洪心平說，障礙者就像流星，身體狀況變化非常快速，對於陳俊和的辭世，大家會感到意外，其實也是因為不理解障礙者所面對的情況，很多時候，障礙者的身體狀況並沒有表面上看起來那樣良好，障礙者們也有自覺，而他們的壽命比較短，這也是科學證實的事。
對於王志安的貼文，洪心平強調，台灣之所以了不起，就在於我們有民主開放的環境，不論你是什麼樣的情況，你都可以追求自己想要的東西，無關乎身體狀況或先天限制，王志安的言論實屬不當。