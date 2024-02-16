房市／每戶2.53人再創新低！信義房屋：小宅化跨出雙北

游錫堃返鄉宜蘭！粉心疼「臨老租房」　游錫堃親吐租房真正原因

▲游錫堃辭去不分區立委後，回到宜蘭家鄉改當「租屋族」，3房格局月租金約1萬多元。（圖／記者吳翊緁攝，2023.02.01）
▲游錫堃辭去不分區立委後，回到宜蘭家鄉改當「租屋族」，3房格局月租金約1萬多元。（圖／記者吳翊緁攝，2023.02.01）

記者徐銘穗/綜合報導

被封為「水牛伯」、75歲的民進黨大老游錫堃，月初辭去不分區立委一職，昨（15）在臉書公開立法院長辦公室「打包」畫面，表示自己春節前都在找房子、租房子，準備回宜蘭家鄉當租屋族，訊息讓粉絲感到心疼，感嘆「臨老還要租房子，太令人心酸與不捨」。事實上，根據游錫堃2022年的財產申報資料，他與妻子楊寶玉在台北市、宜蘭羅東都各有1筆房產，而游錫堃也親自解釋租房的原因。

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游錫堃準備回宜蘭家鄉當租屋族，訊息讓不少粉絲感到心疼，感嘆他「臨老還要租房子，太令人心酸與不捨」。不過，游錫堃本人親自回應，解釋說「要租房子住的原因，是因為去年我把我名下的房子出租」，不想引發誤會。

▲游錫堃親自說明租屋的原因，是去年把名下房子出租。（圖／翻攝游錫堃臉書）
▲游錫堃親自說明租屋的原因，是去年把名下房子出租。（圖／翻攝游錫堃臉書）
雖然游鍚堃沒有透露在哪裡找房子、租屋，但《聯合新聞網》報導指，游錫堃新家落腳在臨宜蘭縣政府附近的「縣政中心國宅」（中山新邨），是由國防部委託宜蘭政府主辦，潤泰集統包興建，於2011年完工，屋齡約13年。游錫堃租的是3房格局，租金約1萬多，租金十分親民。

「縣政中心國宅」（中山新邨）位在宜蘭縣政一街，基地面積2589坪，為樓高5、8、9樓的集合式住宅，總戶數171戶。目前租屋網上沒有「縣政中心國宅」物件釋出，實價揭露去（2023）年11月有一筆成交紀錄，面積為65.91坪、總價987萬元，單價約14.97萬元。

據《樂屋網》資料顯示，「縣政中心國宅」（中山新邨）近年成交單價為15.88萬元，相較所屬「縣政特區生活圈」近年平均成交單價為24.82萬元，「縣政中心國宅」房價更加親民，雖然未來有宜蘭高鐵站設址，預計於2030年完工，不過該生活圈近年房價跌幅為12.54%。

▲宜蘭縣宜蘭市縣政一街環境清幽，綠化豐富。（圖／翻攝Google Map）
▲宜蘭縣宜蘭市縣政一街環境清幽，綠化豐富。（圖／翻攝Google Map）
而據監察院2022年3月公布的第184期廉政專刊，時任立法院長的游錫堃存款720萬餘元，與2020年申報時相較，增加近460萬，土地和建物則未變動，但比較前院長王金平、蘇嘉全2020年申報的2千多萬元存款，游錫堃算是近年存款最少的院長。

財產申報土地部分，游錫堃名下信託台北市復興段的土地、建物各1筆；其妻楊寶玉則擁有宜蘭縣羅東鎮四維段土地1筆、建物1筆，宜蘭溪礁溪鄉得石新段的土地2筆。除720萬多元存款外，另有總價額39萬2450元的有價證券，包括天下生活出版公司股票、游氏家廟祭祀公業等。


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