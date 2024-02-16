游錫堃返鄉宜蘭！粉心疼「臨老租房」　游錫堃親吐租房真正原因

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雖然游鍚堃沒有透露在哪裡找房子、租屋，但《聯合新聞網》報導指，游錫堃新家落腳在臨宜蘭縣政府附近的「縣政中心國宅」（中山新邨），是由國防部委託宜蘭政府主辦，潤泰集統包興建，於2011年完工，屋齡約13年。游錫堃租的是3房格局，租金約1萬多，租金十分親民。
「縣政中心國宅」（中山新邨）位在宜蘭縣政一街，基地面積2589坪，為樓高5、8、9樓的集合式住宅，總戶數171戶。目前租屋網上沒有「縣政中心國宅」物件釋出，實價揭露去（2023）年11月有一筆成交紀錄，面積為65.91坪、總價987萬元，單價約14.97萬元。
據《樂屋網》資料顯示，「縣政中心國宅」（中山新邨）近年成交單價為15.88萬元，相較所屬「縣政特區生活圈」近年平均成交單價為24.82萬元，「縣政中心國宅」房價更加親民，雖然未來有宜蘭高鐵站設址，預計於2030年完工，不過該生活圈近年房價跌幅為12.54%。
而據監察院2022年3月公布的第184期廉政專刊，時任立法院長的游錫堃存款720萬餘元，與2020年申報時相較，增加近460萬，土地和建物則未變動，但比較前院長王金平、蘇嘉全2020年申報的2千多萬元存款，游錫堃算是近年存款最少的院長。
財產申報土地部分，游錫堃名下信託台北市復興段的土地、建物各1筆；其妻楊寶玉則擁有宜蘭縣羅東鎮四維段土地1筆、建物1筆，宜蘭溪礁溪鄉得石新段的土地2筆。除720萬多元存款外，另有總價額39萬2450元的有價證券，包括天下生活出版公司股票、游氏家廟祭祀公業等。