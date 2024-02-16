「看空房市想先跑嗎」外資持有營建股比例下滑　專家示警了

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根據馨傳不動產智庫彙整臺灣證券交易所資料指出，外資持有營建類股比例自2021年跌破15％，2021、2022年都在14.4％左右，2023年才回升至14.6％，已連續三年皆維持在15％以下。至今年2月15日止，外資持有營建股比例減至14.5％。
何世昌指出，外資持有營建股比例下降並不代表看壞營建股，主因是近十年以來，外資賣超台股逾兆元，各大類股多遭到減持，例如半導體類股持股比例一度高達5成以上，現在已跌至約44.67％。外資持有營建類股比例不多，減持的比例也相對較少。
觀察營建類股走勢，自2023年10月328～329點的相對谷底，至今年2月15日漲至430點，不到半年大漲約3成，漲幅領先於大盤。
何世昌分析，營建股漲幅優於大盤的原因可能與預售屋交屋潮來臨，投資人預期建案交屋入帳將使建商獲利大增而提早卡位；其次，不少營建股長年來配發高股息，股息殖利率達5％以上，再加上近年國內興起「存股」熱潮，高配股的營建類股成為投資人簇擁標的之一，促使股價大幅走揚。
外資布局營建股 透露出這個策略
至於外資對營建股持股比例偏低，何世昌指出，可能是同樣產業在其他國家能找到替代品，投資台灣營建股的必要性不高，反觀台灣技術獨占、或者領先的產業較易獲得外資青睞。
何世昌表示，外資近十餘年來在營建類股的布局操作，大概可用「空頭逢低承接，多頭減持停利」來形容。在2014年至2017年底、即前一波房市空頭期間，外資持有營建股比例升至16.64％～17.13％。
但2018年房市至今房市轉為多頭，持股比例卻一路走滑、並且跌破15％。換言之，若外資操作策略不變，仍喜歡在房市空頭時進場抄底買營建類股，則持股比例升高不見得是好事。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。