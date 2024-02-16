晚安小雞賺超大！YT會員訂閱「月入50萬起跳」 付6千進專屬群組
台灣直播主「晚安小雞」日前在柬埔寨西港，自導自演遭詐騙集團凌虐，事後和同夥阿鬧一同被柬埔寨警方逮捕，目前在當地被判處2年有期徒刑，柬埔寨媒體也直接曝光2人的長相及本名。而晚安小雞被網友起底，他在被捕前收入其實非常可觀，光是YouTube會員訂閱的收入，每個月就至少50萬起跳，讓不少人直呼「人不做死就不會死」。
記者賴禹妡／綜合報導
晚安小雞YouTube訂閱數目前有12.9萬人，他也特別設定了會員機制，最基本的會員被稱為「雞蛋糕」，每月需付75元，每個月有2部會員專屬影片可收看，另外還會顯示專屬留言貼紙及頻道會員徽章；更進階的會員被稱為「雞蛋糕經理」，每月需付300元，除了享有雞蛋糕會員所有待遇，每個月可收看4部會員專屬影片；最高級的會員被稱為「雞蛋糕董事長」，每月需付1000元，除了能享受所有會員待遇，還可搶先收看新影片，滿6個月能加入專屬群組，也就是說加入群組前需先付6000元。
知情人士指出，晚安小雞的粉絲數量不少，當中更有許多粉絲相當死忠，願意不斷掏錢抖內、成為會員，晚安小雞光是YouTube會員訂閱的收入，每個月就至少50萬起跳。除此之外，晚安小雞還推出百貨商城、聯名商品，商品涵蓋衣褲、寢具、泡菜、雞湯等，在柬埔寨被逮捕前的收入十分可觀。
根據《柬中時報》16日上午最新報導，西港（西哈努克）省初級法院法官裁定，台灣網紅「晚安小雞」和「阿鬧」因犯煽動製造社會動亂罪，判處2年有期徒刑，每人罰款400萬柬幣（約1000美元，折合新台幣約3萬元）。
報導指出，一開始媒體發稿時，是讓晚安小雞及阿鬧的臉部打上馬賽克、不曝光長相面容，但隨後各家媒體都撤下馬賽克，讓晚安小雞及阿鬧的正臉清晰露出。此外，當局也在2人口卡照上公開護照本名「Lu Zhu Xian」及「Chen Neng Chuan」。