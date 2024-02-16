愛莉莎莎泰國買房挨轟！吳淡如經驗談強調「短期投資只會夢一場」
百萬人氣網紅Joeman（九妹），經常拍攝開箱豪宅、平價與奢華對決系列影片，深受許多觀眾的喜愛。昨（15）日Joeman在影片中分享，他狠砸新台幣1500萬在東京購入3房1廳的透天住宅。先前網紅愛莉莎莎就曾因分享在泰國買房，遭質疑炒房；知名主持人吳淡如也曾分享經驗，認為買房是長期投資，強調短期投資只會夢一場。
記者張芸婷／綜合報導
在YouTube上擁有125萬訂閱的愛莉莎莎，經常跑到各地旅遊，並常在社群網站上分享旅遊心得。近日她與男友體驗在泰國生活一個月，發現當地房價僅台灣的1／5，讓她驚訝到直接在泰國置產買了一間房。
不過，愛莉莎莎在泰國買房的舉動也引起了不小的爭議，許多人認為她並非永久居民，且當地多為地上權，沒有土地權，質疑她此舉跟炒房沒兩樣。
過去在日本置產的吳淡如也曾分享經驗談，她2013年時在東京的杉並區買下了一戶透天建物，雖然10年後當地房價有微漲，但因日圓匯率跌了將近20%，因此換算台幣其實是稍微有些賠錢的。
吳淡如透露，近年日圓持續走貶，許多人因而想藉此在日本買房圓夢，但她告誡：「任何投資都不能只看短期，問題總比想像的更多」，她認為買房屬於一種長期的投資，而匯率現象只是短期的，呼籲大眾不要只看眼前利益，到頭來只會是夢一場。
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