預售屋平面圖好難懂！1招分辨「迷你房」　專家：買前要搞懂這3點

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📌2房房型
大2房：30坪以上。（含不含30坪視公設比高低與規劃而定）
正常2房：26～30坪。
小2房：21～25坪。
迷你2房：20坪以下。
📌3房房型
大三房：51坪以上。
正常3房：40坪～50坪。
小3房：32坪～39坪。
迷你3房：31坪以下。
但何世昌提醒，以上只是概抓的坪數，個案的差異通常不會太大，但若公設比是2字頭，那麼以上各類房型就不太適用。另外，「捷運共構宅」也不適用以上標準，因為「共構宅」的室內實坪會更少。
他建議，對空間較沒概念，或者不會看平面圖的人，要先知道權狀坪對應的房型，假如是迷你房，要先有「室內各個空間都會很小」的心理準備，可能放不下標準單人床或雙人床、櫃體隔間或輕隔間等等，看屋時才不會輕易上當、交屋時才不會大受打擊。
台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中提醒，要避免預售屋與成屋之間的落差引發的糾紛，有「3點」一定要特別注意，首先是要先弄懂建商平面圖的比例尺及單位尺寸，等實際完工後，也可以據此確認坪數是否有被建商灌水；其次是要注意車位價格是否偏高，以免未來轉手性受到影響。最後就如果要建商協助變更格局，「客變」前最好先請設計師規劃好再動手，以免不符合實際使用需求，又要多花錢調整。