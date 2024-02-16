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搭高鐵「自由座沒位置超煩」！她1招神解坐到位　乘客愣：太聰明

▲春節連假剛過，搭高鐵往返南北的你，這次返鄉是否有沒買到對號座高鐵票的情況呢？（示意圖／NOWnews資料照）
▲春節連假剛過，搭高鐵往返南北的你，這次返鄉是否有沒買到對號座高鐵票的情況呢？（示意圖／NOWnews資料照）

記者張嘉哲/綜合報導

春節連假剛過，搭高鐵往返南北的你，這次返鄉是否有沒買到對號座高鐵票的情況呢？慘一點有人搭高鐵自由座從南站到北都有！近日，就有網友分享自己搭高鐵的小秘訣，假如沒有搶到對號座的高鐵車票也沒關係，只要從自由座車廂的前一個對號座車廂的頭開始排隊，就有高機率可以搭到有位置的自由座車廂，貼文引起熱烈討論。

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一名網友在Tik Tok貼文指出「過年期間，沒有買到高鐵對號座有一個小撇步，這班列車第八節車廂開始是自由座，所以我要從第七節車廂開始排，因為第七節車廂左轉就是第八節車廂，這是以前上班通勤學會的一招」而最後該網友也馬上就進入第八節車廂，順利在嘉義站找到自由座位置。

貼文曝光後，不少網友紛紛回應「哈哈哈哈這也太聰明了吧」、「生活智慧王是妳！」、「每次沒位置都超煩的，還真的沒想過有這招」、「哎唷！幹嘛說出來了啦」、「智慧壓制促使自己有座位」不過也有網友質疑這樣是不是插隊，也有不少乘客力挺「高鐵車廂本來就全部相通，誰規定買自由座一定要從第八節開始排？還是高鐵公司規定的？說插隊的真的很問號」。

事實上，《NOWnews》記者也都是利用高鐵往返，以今年過年來說，返程因為不確定時間因而沒有購票，也同樣是搭乘自由座車廂，雖然知道人很多，但是還是有幾個小撇步跟大家分享，首先在列車進站時就從窗戶觀察自己排隊的車廂內「座位情況」，覺得位置足夠才上車。

▲高鐵加開自由座時段為12月29日（五）南下15時~20時，以及1月1日（一）南下13~19時與北上12~21時。（圖／記者徐銘穗攝）
▲高鐵常常都會在連續假期、春節或者返鄉投票時加開許多班車，可利用此特性輕鬆搭到自由座的位置。（圖／記者徐銘穗攝）
如果覺得車廂內相對位置比較少的話，可以禮讓後面想上車的人先上車，「自己則是直接排在第一位置，等候下一班」，因為通常會造成自由座全滿的情況的話，都是逢例如過年期間、大連假期間或者是返鄉投票期間，因此高鐵都會加開班次，通常不到15分鐘就會馬上又來一班，其實非常的快！記者實測今年總統大選以及過年初五返北，即便人潮眾多，但都靠此招成功在自由座坐到位置！

至於如果是在北部搭車南下的高鐵乘客，不想搶票可以直接到南港高鐵站（終點站）買票上車，因為是第一站通常自由座都會坐不滿，有更多的乘客會在「台北車站」上車，所以即便是小年夜甚至是除夕當天，到南港高鐵站買票就能馬上上車還有位置哦！下次還在苦惱搭高鐵自由座要站整路的乘客，幾個方法不妨可以試試看。

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