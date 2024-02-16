日本老人拾漂流物維生！撿到台灣大學「1物」賺爆 節目組也驚呆
日本鹿兒島縣離島「種子島」，居住一名靠著撿拾漂流物維生的「白鬍仙人」，他過著自給自足的0元生活，平時喜歡在海岸邊撿拾漂流物，甚至曾撿到台灣一間大學的海底地震測定器，為此收到3萬日圓（約台幣6261元）的紅包謝禮，讓眾人驚呼「撿東西還賺錢！」
記者賴禹妡／綜合報導
這位被稱為「白鬍仙人」的老翁住在鹿兒島縣的離島「種子島」北部，名叫中野先生，錄製節目時年齡為71歲，平時都居住在森林中過著自給自足的0元生活，靠著撿拾漂流物維生，家裡更全都用廢棄物打造，甚至還打造了露天浴缸，十分享受在大自然中悠閒的生活。
中野先生經常到海岸邊撿拾漂流物，並改造成生活用品或擺飾品，他還透露曾經撿過台灣一間大學的海底地震測定器，當時測定器正好漂流到附近的海岸，上頭還寫著聯絡方式，中野先生照著聯繫之後，對方開心表示「謝謝您撿到這麼貴重的東西」，並包了3萬日圓（約台幣6261元）的紅包當作謝禮。
節目組一聽也驚呆直呼「很大一筆錢欸，撿東西還賺錢」，中野先生也笑喊「有時會有好東西流過來喔」。中野先生在種子島的森林裡居住將近40年，近幾年終於迎來小兒子的陪伴，小兒子透露爸爸可以做自己想做的事沒關係，但沒人陪在他身邊會有點擔心，因此決定搬回種子島居住，中野先生為此也十分高興，臉上流露出真誠的笑容。