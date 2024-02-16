《瑞鎮家2》確定製作！朴敘俊、崔宇植再齊聚 粉絲求朴炯植加入
由羅PD（羅暎錫）所製作的南韓綜藝節目《瑞鎮家》，找來朴敘俊、崔宇植、鄭有美、BTS團員V（金泰亨）等知名藝人，以在世界各地開韓式餐廳為主題，內容裡出演者們逗趣的互動，廣受觀眾的喜愛。昨（15）日韓媒傳出最新消息，該節目確定製作第二季，但成員V目前正在軍隊服役中，勢必得找人遞補他「打工生」一職，對此，粉絲敲碗找與朴敘俊、崔宇植關係非常好的的朴炯植參與。
記者張芸婷／綜合報導
羅PD推出的餐廳經營系列節目《尹食堂》，原由尹汝貞擔任社長，不過日前她曾透露因年紀大了可能無法再拍攝實境秀，因而轉由演員李瑞鎮擔任社長一職，並將節目名稱改為《瑞鎮家》，第一季於2023年2月首播，同樣受到許多觀眾的喜愛。
然而，節目播畢將近1年，昨日終於傳來第二季確定拍攝的好消息，預計於3月中旬前往冰島錄製，且再度聚集原班人馬朴敘俊、崔宇植、鄭有美。不過製作單位低調回應「具體地點及成員請透過節目播出後確認。」令許多忠實觀眾非常期待。
《瑞鎮家》第一季中扮演「打工生」一職的V，他已於2023年12月入伍，因此無法參與第二季拍攝，而觀眾們也相當好奇他的位置會由哪位友人遞補，許多人敲碗同為好友群的朴炯植參與演出，引起了熱烈迴響。
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