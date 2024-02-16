高中終於有「心理假」了！教育部：3月試辦、拚8月穩健上路

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有高中生在連署中分享，「希望心理假與心輔資源，可以讓學生自我覺察，也讓學校有更多線索觀察不同學生的狀況」，也有國中學生在連署中分享「希望衛福部『免費心理諮商』年齡可以向下延伸到12歲，國高中有許多壓力，卻因為社會對心理健康的污名說不出口。」
青民協指出，目前有43所大專院校已經或即將實施心理假，呼籲「心理假」不該只出現在大專校院，教育部應儘快規劃國高中的心理假制度，並在校園中落實。
教育部回應，自民國111年12月起，已召開8次諮詢會議，並於112年5月徵詢各縣市政府意見，盼穩健推動高中學生身心調適假；教育部已研訂相關試辦計畫及注意事項草案，規劃自今年3月起依各校意願，開放高中試辦，後續就試辦經驗訂定配套措施，並透過多元方式強化宣導，盼在113學年度（今年8月）穩健上路。
國教行動聯盟理事長王瀚陽提到，國教盟支持該措施，認為身心調適假為學生提供了一個應對緊急心理健康需求的途徑，但強調，身心調適假僅是解決學生心理健康問題的一部分，更重要的是從根本上進行預防和早期介入。
王瀚陽建議教育部進一步推動學校在情緒壓力管理、心理健康教育以及提升學生自我調節能力方面的工作，包括為教師提供培訓，使他們能夠更有效地識別和支持那些可能正經歷心理壓力的學生，並在必要時主動提供專業轉介。