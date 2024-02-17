晚安小雞玩太大遭判刑2年！在地人「1秒識破造假」 揭柬埔寨現況
直播主晚安小雞日前與友人阿鬧在柬埔寨西港直播，上演從詐騙園區逃跑的戲碼，最後遭抓包一切都是自導自演，被柬埔寨警方逮捕，並且遭到判刑2年，必須服完刑期才能「驅逐出境」。由於一開始直播片段逼真，加上近幾年柬埔寨詐騙新聞不斷，讓許多人誤信。對此，柬埔寨人阿旺也拍片表示「在小雞第一時間直播他就識破是造假」，也揭露柬埔寨現況。
記者張嘉哲/綜合報導
柬埔寨人阿旺日前在Tik Tok拍片表示「我來跟各位講，為什麼我一眼就看得出來，去年12月的時候我從西港回來，西港這個地方，他有很多中國投資的爛尾樓，為什麼有這些爛尾樓，因為柬埔寨現任的總理大力掃蕩了之前那些在柬埔寨涉及人蛇買賣集團，大部分都是中國人。」
阿旺提到「柬埔寨人本身是很純樸的，你去過柬埔寨就知道，你會說柬埔寨人沒有犯罪嗎？有啊，但大概就是當個扒手，他們可能連搶劫的膽子都沒有，所以柬埔寨對外國人是屬於好客的心態，所以我不知道為什麼，都是華人在犯罪，卻要柬埔寨人背黑鍋，當然你也可以說是當時政府放任不管，讓這些歹徒為非作歹，但是關柬埔寨的人什麼事情？」
阿旺強調「那當然這件事情已經是過去式了，現在的政府手段非常強硬，所以有大量的中國犯罪集團，都被遣返回中國，這就導致西港這個地方，很多大樓蓋到一半就停工了，形成處處皆是的爛尾樓，所以小雞第一時間直播時，我就看出了那是某一棟爛尾樓」。
阿旺說「就算它是一個有柬埔寨警衛看守的地方，人家也不會去莫名其妙追你、打你，甚至是把你身上的東西洗劫一空，這就是我最不爽的點，所以我第一時間也請柬埔寨親戚去報警，也把小雞的資料交給柬埔寨媒體」。阿旺也說「我不知道這次小雞被官方盯上，跟我通報有沒有關聯，但總算阻止他做出更惡劣的事情」。