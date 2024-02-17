林千又遭富商男友痛毆！好友揭她真面目嗆「小三害人離婚」
女星林千又曾和納豆有過一段情，淡出演藝圈多年的她，近日自爆遭到富商男友毆打，還指出男友的一位好友，一直不斷在男友旁邊造謠自己的壞話，「他無時無刻都在汙衊我、毀謗我」，而這名好友也在社群上痛罵林千又，「林千又這個賤人小三，害人家離婚還破壞人家家庭」，雙方隔空交火。
記者薛羽彤／綜合報導
林千又連兩日發出多則限時動態，控訴自己遭到男友賴先生毆打，並曬出傷勢照，雙手都是瘀青，還被對方偷走多個名牌包包，目前已經提告。此外，林千又還曝光賴先生好友的臉書，痛批「他無時無刻都在汙衊我、毀謗我，說我跟做博弈的在一起；說我跟黑道大哥在一起；說我跟做詐騙的在一起；說我是萬人上跟全台北的男人都在一起過。嘴巴這麼賤，禍從口出！」並公開對方身分是某科技公司的老闆。
被林千又指控的該男子，在社群上發文回擊，他截圖林千又照顧男友的手術照，怒批林千又是小三，「林千又這個賤人小三，害人家離婚還破壞人家家庭。明明賴先生心導管手術是約好的，講的好像朋友急救一下！」他控訴林千又在男友的老婆、小孩身上撈了許多金錢，而前妻獲得的1億贍養費，有7千萬都是賴先生貸款，「妳不知道前妻要到的一億裡面貸款七千萬嗎？因為其它錢都被妳噱光了！」指控林千又花男友的錢花很兇。
而林千又也發文反嗆，「這是世界不被愛的才是第三者」，承認自己當小三，火藥味濃厚，還透露男子當初追林千又追不到，之後林千又選擇跟賴先生在一起，指男子「惱羞成怒」，自此瘋狂詆毀她。
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