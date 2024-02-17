林千又14個愛馬仕包包被偷！前富商男友闖空門行竊　犯案手法曝光

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下午4時許，林千又先到派出所報案，針對對方提告竊盜、毀損、侵入住宅等刑事告訴，事後才通知律師與朋友到場陪同完成筆錄。警方也調閱監視器畫面，確定是46歲的賴姓富商所為。
警方表示，賴嫌在15日晚上11時許，趁著林千又返回新北市親戚家的空檔，上門打開密碼進入住宅行竊，大約待了1個多小時才離開，而手上多出一個行李箱，不排除裡面就是愛馬仕包包，16日警方連繫賴嫌未果，目前將持續通知對方到案說明。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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