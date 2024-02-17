林千又遭40歲男友暴打！對方是「台積電供應商」　闖家竊走600萬

林千又14個愛馬仕包包被偷！前富商男友闖空門行竊　犯案手法曝光

▲林千又家中14個愛馬仕包包，全被前富商男友闖空門偷走，總價值高達600萬元，警方也曝光其犯案手法。（圖／林千又IG）
▲林千又家中14個愛馬仕包包，全被前富商男友闖空門偷走，總價值高達600萬元，警方也曝光其犯案手法。（圖／林千又IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

名媛林千又日前控訴前男友賴姓富商，在交往期間多次對她施行家暴，造成身上多處瘀青。怎料，16日林千又表示家裡被男方闖入行竊，盜走她價值總共600萬元的包包，目前整案已進入司法程序。對此，警方已經鎖定賴嫌，並曝光其犯案手法，持續通知對方到案說明。

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警方調查指出，林千又在16日下午2時許打電話報警，並表示位在台北市中山區林森北路的租屋處遭人闖空門行竊，14個愛馬仕包包被盜走，總價值高達600萬元。由於數目金額龐大，警方不敢大意，接獲通知後隨即出動多位員警以及鑑識人員到場，並調閱大樓監視器畫面。

▲林千又被家暴。（圖／林千又IG）
▲林千又曬出家中凌亂照，揚言把對方告上法院。（圖／林千又IG）
下午4時許，林千又先到派出所報案，針對對方提告竊盜、毀損、侵入住宅等刑事告訴，事後才通知律師與朋友到場陪同完成筆錄。警方也調閱監視器畫面，確定是46歲的賴姓富商所為。

警方表示，賴嫌在15日晚上11時許，趁著林千又返回新北市親戚家的空檔，上門打開密碼進入住宅行竊，大約待了1個多小時才離開，而手上多出一個行李箱，不排除裡面就是愛馬仕包包，16日警方連繫賴嫌未果，目前將持續通知對方到案說明。

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