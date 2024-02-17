林千又被家暴！扯進「科技公司老闆」追不到就造謠　本人大笑反擊

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針對追不到就詆毀林千又一事，郭姓老闆則回應：「哥的品味沒有那麼差，而且是算盤哥，不是下面硬了心就軟的男人！」同時還趁機業配自家吸塵器來嘲諷林千又，「一個可以把妳嘴巴洗乾淨的好商品。」目前雙方各說各話，再加上林千又與前男友賴姓富商的糾紛，有待警方調查。
事實上，這位郭姓老闆身價非凡，靠著代理歐美中高價位家電在電商平台販售，年收入賺破6億元台幣，是業界赫赫有名的人物，雖然創業十幾年還是一間規模不到30人的小公司，但分紅年終至少4個月起跳，最高可達12個月。
不過，郭男在2017年12月曾發生開著千萬法拉利撞死大學生的意外事件，直到2020年才被依過失致死罪起訴。當時郭男在法院聲稱自己「月薪6萬」，卻被網友們抓包，疫情期間赴美打疫苗，還開趴抽雪茄爽玩40天，過著奢華的生活，一度引發爭議。
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