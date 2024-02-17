林千又遭40歲男友暴打！對方是「台積電供應商」　闖家竊走600萬

林千又被家暴！扯進「科技公司老闆」追不到就造謠　本人大笑反擊

▲林千又聲稱，因科技公司郭姓老闆追不到她，就不斷造謠讓前男友賴姓富商誤信。對此，郭姓也發聲回擊，「我快笑死了！」（圖／林千又IG）
▲林千又聲稱，因科技公司郭姓老闆追不到她，就不斷造謠讓前男友賴姓富商誤信。對此，郭姓也發聲回擊，「我快笑死了！」（圖／林千又IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

名媛林千又淡出演藝圈多年，與賴姓富商男友低調交往，沒想到從昨（16）日開始，林千又瘋狂在IG發出限時動態，並指控已經離婚的賴姓富商多次對她家暴，還聽從朋友「科技公司」郭姓老闆的謠言，共同詆毀她。對此，本人也在臉書上反擊，「我快笑死了！破壞人家家庭，新聞都查的到喔！」

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面對林千又數篇指控，郭姓老闆今日凌晨在臉書限動反擊，「我快笑死了，我跟林千又一點關係都沒有，她跟他男友賴先生打架，破壞人家家庭，新聞都查的到喔！請不要幫她衝流量。」

▲郭姓老闆在臉書強調，他和林千又一點關係都沒有，反指林千又破壞人家家庭。（圖／當事人FB）
▲郭姓老闆在臉書強調，他和林千又一點關係都沒有，反指林千又破壞人家家庭。（圖／當事人FB）
針對追不到就詆毀林千又一事，郭姓老闆則回應：「哥的品味沒有那麼差，而且是算盤哥，不是下面硬了心就軟的男人！」同時還趁機業配自家吸塵器來嘲諷林千又，「一個可以把妳嘴巴洗乾淨的好商品。」目前雙方各說各話，再加上林千又與前男友賴姓富商的糾紛，有待警方調查。

事實上，這位郭姓老闆身價非凡，靠著代理歐美中高價位家電在電商平台販售，年收入賺破6億元台幣，是業界赫赫有名的人物，雖然創業十幾年還是一間規模不到30人的小公司，但分紅年終至少4個月起跳，最高可達12個月。

▲林千又公開對方身分，痛批他一直造謠，讓男友誤信他。（圖／林千又IG）
▲林千又公開對方身分，痛批他一直造謠，讓男友誤信他。（圖／林千又IG）
不過，郭男在2017年12月曾發生開著千萬法拉利撞死大學生的意外事件，直到2020年才被依過失致死罪起訴。當時郭男在法院聲稱自己「月薪6萬」，卻被網友們抓包，疫情期間赴美打疫苗，還開趴抽雪茄爽玩40天，過著奢華的生活，一度引發爭議。

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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