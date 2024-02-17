豪宅認定標準下修 專家提醒個人出售不動產需留意新規定
財政部訂定發布「112年度個人出售房屋之財產交易所得計算規定」，下修豪宅認定標準，台北市及新北市分別為6千萬及4千萬元，桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、台南市及高雄市為3千萬元。專家則提醒，個人112年度出售適用舊制課稅的房屋，才有新豪宅標準的適用。
記者顏真真／台北報導
資誠聯合會計師事務所指出，個人112年度出售舊制課稅房屋（104年底以前取得者），原則上應按售價及取得成本等證明文件核實計算所得，但若僅有出售時的實際成交金額，而無法證明原始取得成本者，在符合上述豪宅標準條件下，稽徵機關將以實際房地總成交金額，按出售時房屋、土地評定現值比例，先計算歸屬房屋之收入，再以該收入的17%計算出售房屋所得額(註：出售舊制課稅土地免納所得稅)。
資誠舉例說明，112年度出售臺北市房地總成交金額6千萬元，假設出售時房屋、土地評定現值比例2：8，則歸屬房屋之收入為1200萬元，乘以17%計算出售房屋所得額為204萬元，應併入綜合所得稅結算申報課稅。
資誠聯合會計師事務所稅務法律服務副總經理歐陽泓也提醒，我國自105年起實施房地合一課徵所得稅新制，個人112年度出售適用舊制課稅之房屋，才有上開豪宅標準的適用，而個人交易105年以後取得的房屋土地屬新制課稅範圍，應以房地實際成交價格計算房地交易所得，按差別稅率課稅。