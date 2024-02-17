彩券行員工終於講了！刮刮樂「選號秘訣」中獎率飆升　實測結果曝

我是廣告 請繼續往下閱讀
而就有彩券行員工出面表示「大家每年都會瘋傳刮刮樂幸運號碼，什麼選尾數雙數、尾數6、8等諧音代表吉利，今年說13、14容易中獎等等，那些都只是揣測，根據多年觀察，在每一本刮刮樂裡面一定都會有平均分配好獎項跟回本率，所以用單本的中獎機率選號來看會比較準」。
彩券行員工說「也就是說，以2000萬超級紅包來看，通常都會有兩張5000元以上的獎項在裡頭，所以每次客人買一本，沒有中3萬、10萬的話回本率大概就是18000至23000元不等；對未拆封的人來說，中獎機率都是相同，但如果是拆封販售的話，已知前面的人選號沒中，後面的人中獎機率就會提高（中獎不代表會回本，只是中獎機會會提高），所以如果選擇沒中獎的前後號碼，中獎率就會提升，長期觀察下來真的是這樣」。
而《NOWnews》記者在春節時也跟家人到彩券行拼手氣，選擇500元面額的「五路財神」試試手氣，首先買了已拆封的16號，結果並未中獎，結果親友買了17號卻中了1000元；後來檯面上剩下沒幾張，僅剩下10號以及1號至6號；記者實際再買4號結果又槓龜，要親友趕快買下5號及3號實測。
結果5號被其他客人搶先買入，最後該張刮刮樂由一名婦人中獎5000元，而親友則一口氣買下1號至3號，結果2號中獎500元回本，而1號以及3號則是槓龜。本次實測結果意外符合彩券行員工的「單張沒中，改買前後號碼」的策略，雖然說刮刮樂本來就是碰運氣的遊戲，運氣好的人一張就會中，不過在經過多年大家購買2000萬超級紅包一整本的回本率都有6成至7成來看，「確實在同本刮刮樂已知有人沒中獎的情況下，同本其他張刮刮樂的中獎率就會提升，雖然說中多少、能不能回本不能保證，但至少都比槓龜還好」。
而目前台彩也公布「2000萬超級紅包」三個頭獎已經分別在彰化、高雄等地彩券行被刮出，還有5個2000萬頭獎還沒被刮出，另外10個「200萬元+賓士休旅車」也被刮出5張，還有5張尚未刮出；「1,200萬大吉利」頭獎1200萬還有3個中獎機會；「五路財神」、「大發利市」共12個500萬元頭獎，目前只被刮出1份，如果想在元宵節再試試看手氣的民眾，可不要錯過囉！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：購買彩券應該量力而為，不因沉迷影響日常生活。