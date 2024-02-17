台北燈節「眾神降臨」被嫌像普渡！作者卻喊成功了 作品初衷曝光
2024台北燈節「龍躍光城」今（17）日起在臺北西區盛大開場，但展區中一組燈飾的人物膚色蒼白、瞪大雙眼神似紙紮人，卻引發民眾狂嫌「像提早過中元普渡」。對此，製作這組燈的作者也吐露創作初衷，同時也大氣接受各界批評：「這作品，真的成功被炒熱了」。
記者潘毅／綜合報導
台北燈節「龍躍光城」今日盛大登場，吸引大批人前往朝聖，卻有民眾在中山堂旁邊看到一盞名為「眾神保庇（龍）平安」的花燈後，卻覺得像極了中元普渡風，覺得相當陰森，畫面貼上網友引發大批網友關注。
事實上，這組花燈是由民間「先泰」禮儀公司的周師傅操刀製作，面對本次爭議，他也在臉書上大氣回應：「作品有人想看，才會有評價討論，這樣才會吸引更多人前來台北燈節特地觀看，就是這作品最大的真正成功價值，它已經不再是靜態的花燈而已，而是賦予了話題性，充滿了知名度」。
周師傅隨後也吐露自己創作的心路歷程：「眾神保庇（龍）平安的創作風格，在中南部的宮廟慶典，是很常見，就是傳統廟會民俗中的建醮花燈或藝閣花車的人物 之原形，採用已被快消失的民俗文化做為元素。首次在台北展出，因為台北人比較少看見這樣的民俗風格之元素，也越來越少見了，才會引起誤解」，也希望藉此次事件，喚起民眾對文化保存的重視。
除了台北燈節之外，其實先泰禮儀公司也有在今年的台灣燈會策展花燈，主題為【 我在府城數百年～台灣奇案陳守娘 】，展出位置在台南高鐵站廣場。