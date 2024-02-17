台北燈節今開展！主燈「城現光龍」正式曝光 民眾：沒想到滿美的
2024台北燈節「龍躍光城」於今（17）日在臺北西區正式全面開展，範圍包含西門捷運站至北門站，而位在西門町紅樓廣場前的主燈「城現光龍」也於今日晚間18:00正式點燈，由台北市長蔣萬安按下啟動鍵，由舞龍舞獅表演開場之後，主燈正式開啟，現場也吸引許多民眾前往。即日起一直到3月3日，每日17:00～22:00，民眾可欣賞多達123座的燈組，而主燈「城現光龍」也將每半小時有一場3分鐘的主燈秀。
記者葉盛耀/綜合報導
今年正逢台北市建城140週年，龍年開春的第一個活動即是台北燈節，此次燈節展區橫跨捷運西門站至北門站一帶，且共設置多達123座燈組，民眾只要搭乘捷運或公車即可抵達，相當方便。
今年台北燈節亮點不少，像是主燈「城現光龍」由策展人劉治良以純金屬打造，高達三層樓，將搭配每半小時的3分鐘主燈秀，配樂更是由音樂製作人K6劉家凱結合在地文化元素創作。另外也首創巡遊燈組「九小龍」，是由人力三輪車變身，將在展區四處穿梭、點亮商圈各角落。另外，也有今年光雕展演，首次加入互動式體驗，民眾透過手機掃描QR Code，便能將新年期許和祝福投影在北門上。
而今年燈會主燈還未正式點燈前，就發生插曲，因周邊其中一盞花燈為眾神肖像，但模樣略為詭異，神似紙紮人，在網路上引來網友熱烈討論，嫌「像提早過中元普渡」。原來這組花燈是由民間「先泰」禮儀公司的周師傅操刀製作，面對本次爭議，他也在臉書上大氣回應：「作品有人想看，才會有評價討論，這樣才會吸引更多人前來台北燈節特地觀看」並提及此風格在中南部的宮廟慶典很常見，就是傳統廟會民俗中的建醮花燈或藝閣花車的人物之原形，採用已被快消失的民俗文化做為元素。
至於今日主燈「城現光龍」的點燈儀式則是吸引相當多民眾前往，堪稱萬頭攢動，記者現場觀察民眾臉色欣喜，紛紛爭相拍照，也聽到民眾評論，包含「其實挺好看的」、「沒想到還滿美的！」