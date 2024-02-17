劉德華《紅毯先生》觀後感反應兩極！幽默有深度 卻不適合過年檔
香港天王劉德華主演的新片《紅毯先生》年初一（2／10）在中國上映，短短8天片商急宣布「退出春節檔期」，讓許多網友猜測是因為票房不佳，才導致該片下檔。不過，網路上有許多幸運看到《紅毯先生》的觀眾，分享自己的觀後感，大部分都覺得該劇幽默卻又不失深度，但也有部分評論認為，不太適合過年愉快、輕鬆的氣氛，反應兩極。
記者張芸婷／綜合報導
電影《紅毯先生》是由甯浩執導的一部幽默、詼諧，且寓意深刻的喜劇電影，內容以搞笑的方式，傳達各種社會現象及對人性的思考，揭示了現代社會因網絡的發達，反而使人與人之間的溝通更加困難。
電影中，劉德華所飾演的「劉偉馳」是一個有著強烈事業心的大明星，不料，他在追求理想的道路上，卻遭遇了種種困境，並引發一連串荒誕鬧劇，其中也反應了許多人在面對夢想和現實之間的掙扎。
大部分看過電影的人都表示，「這是一部細節滿滿、寓意深刻，卻又令人笑中帶淚的喜劇電影」，非常值得一看。
但也有部分評論覺得風格太過奇特，雖然主打喜劇電影，但許多笑點都只點到為止、不夠爆笑，認為與過年的愉快氣氛不搭，反應相當兩極。《紅毯先生》雖已下檔，但片商承諾會重新挑選適合的時間，再與大家見面！
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