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男神金秀賢「睽違3年」推新作！首度攜手金智媛《淚之女王》回歸

▲金秀賢（右）睽違3年推出新作品，攜手金智媛《淚之女王》回歸。（圖／轉攝自tvN Drama）
▲金秀賢（右）睽違3年推出新作品，攜手金智媛《淚之女王》回歸。（圖／轉攝自tvN Drama）

記者張芸婷／綜合報導

南韓演員金秀賢，因演出韓劇《來自星星的你》都敏俊教授一角瞬間爆紅，讓他成為萬千少女心目中的男神，但2021年後，他幾乎沒有推出新作品，不久前他大手筆購入聖水洞（南韓黃金地段之一）豪宅，晉升「房產大亨」。如今，終於傳出他與金智媛聯手主演的全新愛情韓劇《淚之女王》即將播出的好消息，睽違3年回歸，令金秀賢的粉絲非常期待。

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▲《淚之女王》劇中金秀賢與金智媛飾演一對「財閥夫妻」。（圖／轉攝自tvN Drama）
▲《淚之女王》劇中金秀賢與金智媛飾演一對「財閥夫妻」。（圖／轉攝自tvN Drama）
《淚之女王》中，金秀賢與金智媛飾演一對「財閥夫妻」，金智媛是百貨公司的財閥第三代，而金秀賢則是小村莊出身，但他憑藉自身能力成為集團高層。出身顯貴的豪門千金，與麻雀變鳳凰的駙馬，他們將攜手克服各種考驗與危機，為觀眾帶來感動與幸福交織的愛情故事。

▲金智媛劇中「財閥千金」的造型，讓觀眾回想起《欲戴王冠，必承其重－繼承者們》中，她所飾演的高冷千金「劉瑞秋」。（圖／轉攝自tvN Drama）
▲金智媛劇中「財閥千金」的造型，讓觀眾回想起《繼承者們》中，她所飾演的高冷千金「劉瑞秋」。（圖／轉攝自tvN Drama）
而劇中金智媛「財閥千金」的造型，也讓觀眾回想起超火韓劇《繼承者們》中，她所飾演的高冷千金「劉瑞秋」，而金智媛這次又將如何詮釋《淚之女王》中的「百貨集團富三代」洪海仁，同樣令觀眾感到相當好奇。

《淚之女王》除了請來金秀賢與金智媛，這對超高顏值的男女主角，同劇還有《黑暗榮耀》朴成焄、《黑話律師》郭東延、《戀愛大戰》李主儐等演員一同主演，華麗卡司一公開，粉絲紛紛表示「都是俊男美女呀！」、「好想快點看到」、「好久不見，我的都教授～」，該劇將於3月9日首播！

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