男神金秀賢「睽違3年」推新作！首度攜手金智媛《淚之女王》回歸
南韓演員金秀賢，因演出韓劇《來自星星的你》都敏俊教授一角瞬間爆紅，讓他成為萬千少女心目中的男神，但2021年後，他幾乎沒有推出新作品，不久前他大手筆購入聖水洞（南韓黃金地段之一）豪宅，晉升「房產大亨」。如今，終於傳出他與金智媛聯手主演的全新愛情韓劇《淚之女王》即將播出的好消息，睽違3年回歸，令金秀賢的粉絲非常期待。
記者張芸婷／綜合報導
《淚之女王》中，金秀賢與金智媛飾演一對「財閥夫妻」，金智媛是百貨公司的財閥第三代，而金秀賢則是小村莊出身，但他憑藉自身能力成為集團高層。出身顯貴的豪門千金，與麻雀變鳳凰的駙馬，他們將攜手克服各種考驗與危機，為觀眾帶來感動與幸福交織的愛情故事。
而劇中金智媛「財閥千金」的造型，也讓觀眾回想起超火韓劇《繼承者們》中，她所飾演的高冷千金「劉瑞秋」，而金智媛這次又將如何詮釋《淚之女王》中的「百貨集團富三代」洪海仁，同樣令觀眾感到相當好奇。
《淚之女王》除了請來金秀賢與金智媛，這對超高顏值的男女主角，同劇還有《黑暗榮耀》朴成焄、《黑話律師》郭東延、《戀愛大戰》李主儐等演員一同主演，華麗卡司一公開，粉絲紛紛表示「都是俊男美女呀！」、「好想快點看到」、「好久不見，我的都教授～」，該劇將於3月9日首播！
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道