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2/29絕版倒數！一沐日x八曜和茶聯名手搖　五桐號多多粉粿放寒假

▲四年一次2月29日有兩大人氣手搖飲料絕版，一沐日x八曜和茶聯名「八曜一沐日」，粉粿柚香307與粉粿舞伎406奶茶倒數；五桐號多多粉粿3月1日放寒假，預告開賣太妃珍珠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲四年一次2月29日有兩大人氣手搖飲料絕版，一沐日x八曜和茶聯名「八曜一沐日」，粉粿柚香307與粉粿舞伎406奶茶倒數；五桐號多多粉粿3月1日放寒假，預告開賣太妃珍珠。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

最近天氣有夠好，今（18）日起氣溫連飆30度！手搖控把握時機喝冰涼飲料，四年一次的2月29日將有兩大人氣夯品要絕版了，一沐日x八曜和茶強強聯名打造的「八曜一沐日」手搖飲料，「粉粿柚香307」與「粉粿舞伎406奶茶」倒數供應到2月29日；五桐號業界獨創的「多多粉粿」也即將正式放寒假，不過也預告將有北海道生乳搭配奶油的「太妃珍珠」要開賣。

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📌一沐日x八曜和茶聯名只到2/29
台中起家的人氣手搖飲料「一沐日」，聯手來自高雄、主打和風茶的「八曜和茶」，強強打造「粉粿柚香307」與「粉粿舞伎406奶茶」，收服手搖飲料控，一開賣就掀起超長排隊人潮與熱論話題。

▲一沐日原本就是排隊名店，「八曜一沐日」開賣時期更是排爆。（圖／記者蕭涵云攝）
▲一沐日原本就是排隊名店，「八曜一沐日」開賣時期更是排爆。（圖／記者蕭涵云攝）
粉粿柚香307」以八曜和茶的極上柚香307融合了新鮮完熟甜柚，喝得到清爽炭焙烏龍茶香與紅柚果香，配上一沐日招牌必吃的手工粉粿，清爽涮嘴好好喝；「粉粿舞伎406奶茶」更是連奶茶控都愛，八曜獨家秘製發酵精選金萱茶葉帶有花果香氣，結合香醇焙煎厚奶不只喝得到茶香，再加入一沐日的Q彈紅茶粉粿，簡直絕配。

▲一沐日x八曜和茶「粉粿柚香307」、「粉粿舞伎406奶茶」最後倒數。（圖／記者蕭涵云攝）
▲一沐日x八曜和茶「粉粿柚香307」、「粉粿舞伎406奶茶」最後倒數。（圖／記者蕭涵云攝）
尤其八曜和茶門市目前只開到中南部，北部敲碗超久都還喝不到，這次的聯名等於讓台北人能夠開喝，更是讓原本就要等很久的一沐日，每間門市簡直一開店排爆。

▲「八曜一沐日」的成功，也讓粉絲更關注八曜和茶來台開店時間。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「八曜一沐日」的成功，也讓粉絲更關注八曜和茶來台開店時間。（圖／記者蕭涵云攝）
不過愛喝的粉絲們注意！超強兩大手搖飲料聯名的「八曜一沐日」，本月倒數供應至2月29日將絕版，只剩下不到兩週時間可以喝，大家可要把握時間了。

▲五桐號首創「多多粉粿」，開喝「乳酸多多系列」可享免費換料。（圖／五桐號提供）
▲五桐號首創「多多粉粿」，讓粉絲更愛喝多多手搖飲料系列。（圖／五桐號提供）
📌五桐號「多多粉粿」3/1放寒假
而五桐號業界獨創的多多粉粿，酸甜滋味配上有夠軟嫩Q滑的咕溜口感，讓很多人吃一口就愛上，開賣以來還常常缺貨，可說是咀嚼控近期最愛的必吃配料。

▲五桐號首創「多多粉粿」，一上市就常賣到缺貨。（圖／五桐號提供）
▲五桐號「多多粉粿」黏黏稠稠，連愛喝的粉絲都揶揄像些奇奇怪怪的東西，但還是熱賣到不行。（圖／五桐號提供）
不過五桐號也已發出公告，多多粉粿即將販售至2月29日，從3月1日起開始放寒假囉。原本乳酸多多系列是有綠茶凍跟多多粉粿二選一，之後就會統一換為搭配經典綠茶凍。愛吃多多粉粿的鐵粉們，當然要記得截止時間前多喝幾次才甘心啊！

▲五桐號聯名胡子碰碰打造4款超萌聯名飲料杯及封膜，限量環保杯還有高約5.5公分的胡子碰碰杯塞公仔超可愛！五桐號、星巴克、TEA TOP、康青龍「買一送一」一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲加上適逢五桐號聯名胡子碰碰超萌合作，讓門市常常大排長龍。（圖／記者蕭涵云攝）
不過咀嚼控們別緊張，愛玩食物的五桐號，當然沒有要放過大家，已經悄悄釋出新品珍珠預告，竟然要用北海道牛奶搭配奶油慢火熬煮，開創比牛奶糖更有層次的全新「太妃珍珠」，聽說和奶茶超級搭，將在3月1日起正式開賣。


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