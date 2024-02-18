2/29絕版倒數！一沐日x八曜和茶聯名手搖 五桐號多多粉粿放寒假
最近天氣有夠好，今（18）日起氣溫連飆30度！手搖控把握時機喝冰涼飲料，四年一次的2月29日將有兩大人氣夯品要絕版了，一沐日x八曜和茶強強聯名打造的「八曜一沐日」手搖飲料，「粉粿柚香307」與「粉粿舞伎406奶茶」倒數供應到2月29日；五桐號業界獨創的「多多粉粿」也即將正式放寒假，不過也預告將有北海道生乳搭配奶油的「太妃珍珠」要開賣。
記者蕭涵云/綜合報導
📌一沐日x八曜和茶聯名只到2/29
台中起家的人氣手搖飲料「一沐日」，聯手來自高雄、主打和風茶的「八曜和茶」，強強打造「粉粿柚香307」與「粉粿舞伎406奶茶」，收服手搖飲料控，一開賣就掀起超長排隊人潮與熱論話題。
「粉粿柚香307」以八曜和茶的極上柚香307融合了新鮮完熟甜柚，喝得到清爽炭焙烏龍茶香與紅柚果香，配上一沐日招牌必吃的手工粉粿，清爽涮嘴好好喝；「粉粿舞伎406奶茶」更是連奶茶控都愛，八曜獨家秘製發酵精選金萱茶葉帶有花果香氣，結合香醇焙煎厚奶不只喝得到茶香，再加入一沐日的Q彈紅茶粉粿，簡直絕配。
尤其八曜和茶門市目前只開到中南部，北部敲碗超久都還喝不到，這次的聯名等於讓台北人能夠開喝，更是讓原本就要等很久的一沐日，每間門市簡直一開店排爆。
不過愛喝的粉絲們注意！超強兩大手搖飲料聯名的「八曜一沐日」，本月倒數供應至2月29日將絕版，只剩下不到兩週時間可以喝，大家可要把握時間了。
📌五桐號「多多粉粿」3/1放寒假
而五桐號業界獨創的多多粉粿，酸甜滋味配上有夠軟嫩Q滑的咕溜口感，讓很多人吃一口就愛上，開賣以來還常常缺貨，可說是咀嚼控近期最愛的必吃配料。
不過五桐號也已發出公告，多多粉粿即將販售至2月29日，從3月1日起開始放寒假囉。原本乳酸多多系列是有綠茶凍跟多多粉粿二選一，之後就會統一換為搭配經典綠茶凍。愛吃多多粉粿的鐵粉們，當然要記得截止時間前多喝幾次才甘心啊！
不過咀嚼控們別緊張，愛玩食物的五桐號，當然沒有要放過大家，已經悄悄釋出新品珍珠預告，竟然要用北海道牛奶搭配奶油慢火熬煮，開創比牛奶糖更有層次的全新「太妃珍珠」，聽說和奶茶超級搭，將在3月1日起正式開賣。