晚安小雞遭判刑兩年！柬埔寨監獄「百人擠一間」 犯人慘吃排泄物
台灣探險網紅晚安小雞（陳能釧）擁有數十萬粉絲，日前與好友阿鬧（魯祖顯）飛往柬埔寨，卻在直播時造假，聲稱遭當地詐騙園區拘禁。驚動柬埔寨官方，事後遭當地警方搜出大量造假道具以及劇本，被判刑2年，幾乎確定要住進當地監獄。對此，粉專「馬卡人妻血淚廚房歷險記」也分享柬埔寨當地監獄的真實環境，更分享過往外國人入獄的血淚案例，直言「 開始有點同情他了」。
記者潘毅／綜合報導
「馬卡人妻血淚廚房歷險記」在臉書專頁發文表示，柬埔寨監獄是出了名的糟糕！聯合國人權事務委員會曾在2021年針對柬埔寨監獄情況製作報告，內容提及柬埔寨監獄只能容納8000人，但實際關押人數卻高達3萬多人。監獄內條件極端惡劣，缺乏乾淨的水源和食物，環境不通風，缺電缺醫療，若囚犯遇到不測事件，也很少有人會調查。
馬卡人妻也提到，柬埔寨監獄內，一天只提供兩餐，主要只有湯與飯， 蛋白質類的食物囚犯要自己找。據在那坐過牢的人說， 很多犯人都吃昆蟲與老鼠過日子。 有些人說比豬食還差。
事實上早在2017年，就有外國人在柬埔寨入獄的前例，澳洲製片導演芮基森（James Ricketson）在當時因使用空拍機拍了柬埔寨反對黨示威，結果被依間諜罪起訴， 被判刑六年。當時69歲的芮基森就在當地監獄被關了15個月，直到他的澳洲親人弄到10萬人聯署，才讓澳洲官方與國際勢力出手，柬埔寨親王才特赦芮基森。
事後芮基森回憶起這15個月的牢獄生活，表示自己當時與100多人同擠一個牢房，連翻身都很困難，身上也都是跳蚤，還在期間感染肺炎，牢房內角落還有一些囚犯是被腳鍊銬起，許多時候都吃著自己排泄物維生，環境可說是人間煉獄。
馬卡人妻也補充，芮基森過去專門拍攝柬埔寨的困苦兒童， 在當地已經住了22年，做了許多善事，也有不錯政商關係，但仍落得如此下場，反觀晚安小雞特地飛到柬國做出造假行為，也不先探查在軍政國家散播不實謠言的下場。
馬卡人妻最後也感慨，本來覺得很好笑的事件， 在查完這些資料後，覺得不怎麼好笑了， 開始有點同情小雞與阿鬧，「驕貴的他們怎麼受的了啊，而且還關兩年」。