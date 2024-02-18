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直擊／FTISLAND李在真發飆怒吼　嚇到李洪基：他今天怎麼這麼生氣

▲FTISLAND台北演唱會上，李洪基數次自顧自發言，李在真假裝生氣大聲回嗆，笑翻5000名粉絲。（圖／記者吳翊緁攝）
▲FTISLAND台北演唱會上，李洪基數次自顧自發言，李在真假裝生氣大聲回嗆，笑翻5000名粉絲。（圖／記者吳翊緁攝）

記者陳雅蘭／台北報導

南韓樂團FTISLAND今（18）日下午5點在台北流行音樂中心舉辦演唱會，成員李洪基、李在真、崔敏煥、支援吉他手的義洙總計帶來20首歌，除了表演，大家也與5000位粉絲話家常、不斷預告「今年會再來」，而李洪基頻頻搶著發言、擅自做結尾，李在真插不上話就假裝生氣罵人，嚇得李洪基無辜表示：「他今天怎麼這麼生氣？」

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▲FTISLAND 2024台北演唱會。（圖／記者吳翊緁攝）
▲李洪基希望歌迷2024年都能身體健康、賺大錢。（圖／記者吳翊緁攝）
FTISLAND一年內來台開唱3次，李洪基希望下次能以參加音樂祭的方式再來，他笑說：「希望日後在台灣能透過音樂祭的方式再來，但需要你們的幫忙，如果有看到音樂祭的訊息，你們要去留言希望FTISLAND來，這樣我們公司就會收到了，懂了吧？你們要這樣做喔！」李洪基也說新專輯籌備中，努力朝今年發行的目標邁進，「希望今年不僅是《HEY DAY》的巡迴，也能以其他方式再跟大家見面」。

李洪基笑說太常見面會膩，尤其是跟李在真共事：「在真有點讓人膩的類型，但跟大家說，我們真的會經常來的！」他跟李在真、崔敏煥也祝大家2024年能夠幸福健康、賺很多錢，有錢之後再去看FTISLAND的演唱會，除此之外亦希望歌迷「家人也都健健康康」、「走在路上撿到錢」、「做一場美夢」。

場上，李洪基發言最多，並自行控場進入下一個環節，氣得李在真高八度氣喊：「你也讓我們說話吧？你就自己講東講西！威！你也要給我們表達心意的機會啊！」嚇得李洪基詢問大家：「他今天怎麼這麼生氣？我沒有弄錯吧？」

終於輪到李在真發言，他表示：「剛剛看到粉絲應援，我就一直想說話，因為感覺要很真摯，像洪基哥剛剛說的，我們也不知道要怎麼回報大家的心意，但能約定的是，我以FTISLAND身分做的曲子跟演出，在此跟大家保證每一瞬間都會盡最大努力的去表演的！」

崔敏煥再次提到離婚的事，他表示：「事實上，我去年底有一些辛苦的事，每次見到大家都得到很大的力量才回去，真的謝謝大家。最近我發現跟團員做音樂、巡迴演出，是一件幸福的事！我跟成員、粉絲一起共事17年了，這時間說長不長，說短也不短，之後我以鼓手身分，就算手斷掉了，也會展現帥氣的表演給大家，請大家給我多多打氣喔！謝謝。」演出最後，FTISLAND以《Primadonna》作為結尾，保證下次登台時，一定會帶大禮回來。

▲FTISLAND 2024台北演唱會。（圖／記者吳翊緁攝）
▲▼FTISLAND 2024台北演唱會，總計有5000位歌迷購票支持。（圖／記者吳翊緁攝）
▲FTISLAND 2024台北演唱會。（圖／記者吳翊緁攝）
 
▲FTISLAND 2024台北演唱會。（圖／記者吳翊緁攝）
 
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