直擊／FTISLAND李在真發飆怒吼　嚇到李洪基：他今天怎麼這麼生氣

我是廣告 請繼續往下閱讀
李洪基笑說太常見面會膩，尤其是跟李在真共事：「在真有點讓人膩的類型，但跟大家說，我們真的會經常來的！」他跟李在真、崔敏煥也祝大家2024年能夠幸福健康、賺很多錢，有錢之後再去看FTISLAND的演唱會，除此之外亦希望歌迷「家人也都健健康康」、「走在路上撿到錢」、「做一場美夢」。
場上，李洪基發言最多，並自行控場進入下一個環節，氣得李在真高八度氣喊：「你也讓我們說話吧？你就自己講東講西！威！你也要給我們表達心意的機會啊！」嚇得李洪基詢問大家：「他今天怎麼這麼生氣？我沒有弄錯吧？」
終於輪到李在真發言，他表示：「剛剛看到粉絲應援，我就一直想說話，因為感覺要很真摯，像洪基哥剛剛說的，我們也不知道要怎麼回報大家的心意，但能約定的是，我以FTISLAND身分做的曲子跟演出，在此跟大家保證每一瞬間都會盡最大努力的去表演的！」
崔敏煥再次提到離婚的事，他表示：「事實上，我去年底有一些辛苦的事，每次見到大家都得到很大的力量才回去，真的謝謝大家。最近我發現跟團員做音樂、巡迴演出，是一件幸福的事！我跟成員、粉絲一起共事17年了，這時間說長不長，說短也不短，之後我以鼓手身分，就算手斷掉了，也會展現帥氣的表演給大家，請大家給我多多打氣喔！謝謝。」演出最後，FTISLAND以《Primadonna》作為結尾，保證下次登台時，一定會帶大禮回來。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道