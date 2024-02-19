逛完台中燈會「手機直接壞了」！遊客回家傻眼　兇手是這座燈區

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「我們拍照的地方是展區內『龍之異次元燈區的時光蟲洞展區』，時光蟲洞現場雷射光強度超強，現場也並沒有任何的拍照注意事項，希望當時候在現場用手機拍照的人，手機都可以健健康康......不要跟我們遇到一樣的事情」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「......竟然有這種事」、「我的手機也壞掉了....也是在時光蟲洞拍照，前陣子剛買的iPhone 15啊.....」、「我之前去太空港也被舞台的雷射光照壞鏡頭，維修噴了5590元，工程師說超多人被照壞去換鏡頭，真的要小心」、「天阿...這個很難不拿出來拍吧，如果真的會壞掉，真的要設警告標語耶」、「感謝版主的悲慘經驗分享.....」。
對此事件，台中市議員江肇國也接獲民眾陳情，江肇國表示，有看到許多脆友表示，去逛完台中燈會，到燈區「時光蟲洞展區」時用手機拍攝現場光影變化，結果因雷射光照射導致相機感光元件受損，相機現在拍照均出現紫色斑點災情，且不只一人手機遭殃，台中市政府應該確認雷射光強度是否符合標準，並設置相關警示標誌提醒民眾留意展區內的雷射光。
而台中市政府建設局回應表示，「龍之異次元」燈區以雷射光束搭配噴霧、隧道，呈現穿越時空營造「蟲洞穿越感」，光源在隧道出口頂端，由高處往地面照，為安全設計且經測試佳的角度。目前已經滾動優化調整，於2處時空蟲洞入口前設置提醒告示，並增加工作人員提醒民眾，勿將拍照手機、相機往高處直接拍攝或抬頭以眼睛直視雷射光束。