薔薔砸7萬體驗日本陪睡員！突被摸胸、狂親吻 助理遭打臉超尷尬
藝人薔薔時常出國體驗各國文化風情，日前她帶媽媽和工作團隊到日本拍片，體驗當地超特殊職業「陪睡員」的服務，總共花了7萬2日幣（大約台幣1萬5）找來一名男性，原本認知應該是溫柔哄睡類型，結果沒想到男子一開始就對薔薔上下其手，不僅摸薔薔胸部以及下體，甚至還有親吻、起生理反應等等。讓工作團隊也相當傻眼，而一旁陪睡員的助理一開始表示「只有摸摸手臂、摸摸頭髮」也直接被打臉，相當尷尬。
記者張嘉哲/綜合報導
薔薔一行人這次到日本體驗當地的特殊服務文化，除了一開始的「出租胖子」之外，第二階段找來「陪睡員」，薔薔團隊也有預先做功課表示「而且這個陪睡員在日本是要考職業證照的」，隨後在第一階段結束後，第二階段迎來「陪睡員」的服務，只見影片中一名男子與一名女性一起來到薔薔住處，經過交涉才了解，女生就相當於陪睡員「經紀助理」那樣。
而一開始都還在閒聊看起來非常正常，結果男子才剛躺下就開始對薔薔吹氣、摸大腿甚至直接摸胸部，後來為了拍下更真實畫面，薔薔工作團隊先撤離房間，媽媽則採訪陪睡員助理，陪睡員助理表示「我們是有規定不能跟客人有過度親密的行為，如果私下你跟客人怎樣，處罰也非常嚴格，找的都是可以控制的男生」。
結果鏡頭轉回房間內，該名陪睡員躺在薔薔旁邊，對薔薔身體不斷上下其手，甚至還有摸下體、起生理反應的行為出現，薔薔也試探性詢問是否能進一步行為，結果陪睡員還點頭說可以，並且露出嬌羞的表情，讓剛剛在房間外信誓旦旦的陪睡員助理直接被打臉。
最後，薔薔為了趕快逃離獨處的環節，找來媽媽以及團隊其他女生一起躺上床體驗，整個畫面非常的怪異，也讓媽媽笑稱「現在是我們在陪他睡吧」而薔薔也說：「這個服務真的蠻特別的，他算是蠻敬業蠻努力的，他一次服務這麼多人，雖然貴但我覺得貴的很值得啦」。
影片曝光後，不少觀眾紛紛回應「陪睡員的助理臉很尷尬有發現XD跟她在外面講得都不一樣」、「陪睡員的助理感覺是不是有點尷尬。發現自己在外面說的，結果跟裡面發生的情形完全不同，笑翻了」、「這個陪睡員真的完全不及格耶哈哈哈哈」、「感覺爽到第二個陪睡員欸，他應該要付錢給薔薔吧」、「陪睡員會不會接完這單後就直接賠掉工作了」、「第二位陪睡員，經理在你後面火超大」。