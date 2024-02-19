台中燈會甜美警花爆紅！「全台最正女警地圖」曝光 萬人暴動戀愛
近期迎來元宵節，台北燈節、台中燈會陸續開幕，除了賞燈是重點，現場值勤員警竟也引起熱議。台中燈會就出現一名神似韓國女星秀賢的警花，台北燈節也有短髮甜美波麗士，2人的高顏值皆吸引許多網友朝聖。事實上，先前就曾有IG粉專整理出「全台最正女警地圖」，該篇貼文累積1.2萬人按讚，不少人幽默直呼「這些地方的犯罪率可能會提高！」
記者賴禹妡／綜合報導
台中燈會在台中水湳中央公園登場，台中市警局粉專分享現場交管人員疏導照片，不過網友重點全歪樓，目光全集中在神似韓國女星秀賢的警花身上。「臺北波麗士」粉專也分享17日台北燈節開展照片，一名臉蛋甜美的短髮女警認真執勤，卻瞬間吸引許多網友的注意，「這個我可以」、「哇嗚～～我只看到有美女警察」。
事實上，台灣高顏值警花不少，許多長相亮麗的女警引起在地鄉親的注意，先前IG粉專「bcard.bcard」就曾PO過一則「全台最正女警地圖」，裡頭收錄了台北、桃園、台中、高雄及台東等地區的警花，貼文曝光後，迅速累積了1.2萬個愛心。
看到女警們又霸氣又正，網友們紛紛暴動留言，「小心了，這些地方的犯罪率可能會提高」、「湖內的氣質超好」、「不管是誰，我希望各逮捕我一次」、「真心覺得都好可愛」、「國軍正妹幹部也很多漂亮，消防也是」。