西門町早上7點被人潮擠爆！「壽司郎x hololive x一卡通」今開搶
「全球最強VTuber」鯊皇Gura來了！西門町中華路上今（19）日一早突然湧現人潮，原來是「壽司郎x hololive x一卡通」三方聯名即將開賣，早上7點就有粉絲搶頭香抵達壽司郎西門町店，為了首波第一彈加價購商品「壽司郎×Gawr Gura壓克力立牌」而來；還能同步朝聖壽司郎西門町快閃主題店，滿滿的鯊鯊陪用餐。
記者蕭涵云/台北報導
台灣壽司郎與知名虛擬偶像事務所hololive production合作，推出「全球最強VTuber」鯊皇Gawr Gura的聯名週邊商品共8款，超萌甜辣的鯊鯊變身成壓克力立牌、冷水瓶、閃卡、貼紙，還有壽司小被被造型一卡通，將分為5波段加價購、滿額贈及網路預購，第一天門市都還沒營業，就引起鐵粉起個大早先排隊。
據悉頭香在早上7點就抵達壽司郎西門町店，為的就是難得在台灣推出聯名商品的Gawr Gura，開門前目測在店外已排了長長人龍約超過20人，營業時間11點一到，店內等候區也馬上坐滿人潮。
「壽司郎x hololive x一卡通」三方聯名自2月19日至3月24日，共同推出聯名周邊商品及快閃主題店。今起第一彈，於全台壽司郎店內消費滿 500 元，即可以 580 元加價換購「壽司郎×Gawr Gura 聯名款壓克力立牌」乙個；消費滿 1000 元，可加價換購 2 個，以此類推。全台限量 20000 個，數量有限換完為止。
另外，藏壽司x三麗鷗的開春特點集點贈活動也正開跑，除了有磁鐵書籤、櫻花吊飾、鮮度君吊飾共13款新春扭蛋，全台也有限定4間主題店可打卡，即日起至2月29日可在基隆中正信三店、台北館前店、台中惠文路店、高雄岡山店，和超萌Hello Kitty、美樂蒂、大耳狗、酷洛米合照，打卡再抽獎「三麗鷗造型車票套」。