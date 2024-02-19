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西門町早上7點被人潮擠爆！「壽司郎x hololive x一卡通」今開搶

▲全球最強VTuber鯊皇Gura來了！西門町湧現人潮開搶「壽司郎x hololive x一卡通」三方聯名，首波Gawr Gura壓克力立牌。（圖／台灣壽司郎提供）
▲全球最強VTuber鯊皇Gura來了！西門町湧現人潮開搶「壽司郎x hololive x一卡通」三方聯名，首波Gawr Gura壓克力立牌。（圖／台灣壽司郎提供）

記者蕭涵云/台北報導

「全球最強VTuber」鯊皇Gura來了！西門町中華路上今（19）日一早突然湧現人潮，原來是「壽司郎x hololive x一卡通」三方聯名即將開賣，早上7點就有粉絲搶頭香抵達壽司郎西門町店，為了首波第一彈加價購商品「壽司郎×Gawr Gura壓克力立牌」而來；還能同步朝聖壽司郎西門町快閃主題店，滿滿的鯊鯊陪用餐。

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台灣壽司郎與知名虛擬偶像事務所hololive production合作，推出「全球最強VTuber」鯊皇Gawr Gura的聯名週邊商品共8款，超萌甜辣的鯊鯊變身成壓克力立牌、冷水瓶、閃卡、貼紙，還有壽司小被被造型一卡通，將分為5波段加價購、滿額贈及網路預購，第一天門市都還沒營業，就引起鐵粉起個大早先排隊。

▲首波聯名加價購商品「壽司郎×Gawr Gura壓克力立牌」。（圖／台灣壽司郎提供）
▲壽司郎×Gawr Gura聯名週邊商品引爆搶購人潮。（圖／台灣壽司郎提供）
據悉頭香在早上7點就抵達壽司郎西門町店，為的就是難得在台灣推出聯名商品的Gawr Gura，開門前目測在店外已排了長長人龍約超過20人，營業時間11點一到，店內等候區也馬上坐滿人潮。

▲壽司郎西門町店一開門就湧入人潮。（圖／台灣壽司郎提供）
▲壽司郎西門町店一開門就湧入人潮。（圖／台灣壽司郎提供）
壽司郎x hololive x一卡通」三方聯名自2月19日至3月24日，共同推出聯名周邊商品及快閃主題店。今起第一彈，於全台壽司郎店內消費滿 500 元，即可以 580 元加價換購「壽司郎×Gawr Gura 聯名款壓克力立牌」乙個；消費滿 1000 元，可加價換購 2 個，以此類推。全台限量 20000 個，數量有限換完為止。

▲壽司郎×Gawr Gura壓克力立牌，以後蝦民們吃飯都有Gura陪伴。（圖／台灣壽司郎提供）
▲首波聯名加價購商品「壽司郎×Gawr Gura壓克力立牌」。（圖／台灣壽司郎提供）
另外，藏壽司x三麗鷗的開春特點集點贈活動也正開跑，除了有磁鐵書籤、櫻花吊飾、鮮度君吊飾共13款新春扭蛋，全台也有限定4間主題店可打卡，即日起至2月29日可在基隆中正信三店、台北館前店、台中惠文路店、高雄岡山店，和超萌Hello Kitty、美樂蒂、大耳狗、酷洛米合照，打卡再抽獎「三麗鷗造型車票套」。

▲藏壽司也有聯名三麗鷗限定佈置主題店可拍照打卡。（圖／藏壽司提供）
▲藏壽司也有聯名三麗鷗限定佈置主題店可拍照打卡。（圖／藏壽司提供）

鯊皇Gura攻佔壽司郎！hololive「全球最強VTuber」一卡通三方聯名

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