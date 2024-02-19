逛完台中燈會「手機直接壞了」！遊客回家傻眼　兇手是這座燈區

昔入夜變鬼城！他驚覺「台北1商圈」回歸神壇　這數據洩超猛現況

▲2024台北燈節「龍躍光城」17日在台北西區正式全面開展，位在西門町紅樓廣場前的主燈「城現光龍」也已正式點燈。（圖／記者朱永強攝）
▲2024台北燈節「龍躍光城」17日在台北西區正式全面開展，位在西門町紅樓廣場前的主燈「城現光龍」也已正式點燈。（圖／記者朱永強攝）

記者賴禹妡／綜合報導

元宵節即將來臨，台北燈節、台中燈會也陸續開幕，2024台北燈節總共有3大展區，包含西門、中華路及北門。西門町身為展區之一，有網友驚覺人潮已經起死回生，對比之前空城模樣差異頗大；事實上，西門商圈疫情後復甦迅速，空置率持續下降至4.7%，為台北市空置率最低的一級商圈。 

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該名網友昨日在PTT發文，他表示台北燈節已經連續多次在西門町舉辦，「想起過去有一段時間，西門町氣勢一度被東區超過去，現在反而還是西門町人潮很多」，讓他好奇背後原因：「有沒有西門町是怎麼起死回生的八卦？」 

▲到西門町，可以吃飯、剪頭髮、做造型、買衣服、看電影等，一應俱全。（圖／記者葉盛耀攝）
▲西門町身為2024台北燈節展區之一，有網友驚覺人潮已經起死回生，對比之前空城模樣差異頗大。（圖／記者葉盛耀攝）
貼文曝光後，不少網友也十分有感「今天去西門町，人超級超級多」、「西門町從來沒死透過」。也有人回憶，「十年前左右假日西門町真的超空」、「行人徒步區啟用前，西門町入夜就變鬼城」。許多人認為西門町人潮回歸的關鍵就在於燈節、行人徒步區啟用以及西區門戶計畫。 

事實上，戴德梁行先前曾發表2023年度不動產市場交易統計及2024年度展望，在台北市店面部分，西門商圈比起其他地區復甦迅速，空置率持續下降至4.7%，歷經4年新冠疫情後，再度成為台北市空置率最低的一級商圈。 

▲台北捷運站最佳逛街首選「西門町」！在疫情結束之後，西門站人潮回穩，今年幾乎都是商圈站別當中的冠軍。（圖/台北旅遊網）
▲西門商圈疫情後復甦迅速，空置率持續下降至4.7%，為台北市空置率最低的一級商圈。（圖／取自台北旅遊網）

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