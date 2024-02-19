昔入夜變鬼城！他驚覺「台北1商圈」回歸神壇 這數據洩超猛現況
元宵節即將來臨，台北燈節、台中燈會也陸續開幕，2024台北燈節總共有3大展區，包含西門、中華路及北門。西門町身為展區之一，有網友驚覺人潮已經起死回生，對比之前空城模樣差異頗大；事實上，西門商圈疫情後復甦迅速，空置率持續下降至4.7%，為台北市空置率最低的一級商圈。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友昨日在PTT發文，他表示台北燈節已經連續多次在西門町舉辦，「想起過去有一段時間，西門町氣勢一度被東區超過去，現在反而還是西門町人潮很多」，讓他好奇背後原因：「有沒有西門町是怎麼起死回生的八卦？」
貼文曝光後，不少網友也十分有感「今天去西門町，人超級超級多」、「西門町從來沒死透過」。也有人回憶，「十年前左右假日西門町真的超空」、「行人徒步區啟用前，西門町入夜就變鬼城」。許多人認為西門町人潮回歸的關鍵就在於燈節、行人徒步區啟用以及西區門戶計畫。
事實上，戴德梁行先前曾發表2023年度不動產市場交易統計及2024年度展望，在台北市店面部分，西門商圈比起其他地區復甦迅速，空置率持續下降至4.7%，歷經4年新冠疫情後，再度成為台北市空置率最低的一級商圈。