買房別碰「地主戶過半」建案　過來人曝悲慘亂象嘆：真的很雷

房市／1月房租指數再創新高　租屋族苦哈哈

▲1月房租指數再創新高，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，租金受到通膨、房價上揚帶動，就會造成租屋族的生活負擔增加。（圖／資料照片）
▲1月房租指數再創新高，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，租金受到通膨、房價上揚帶動，就會造成租屋族的生活負擔增加。（圖／資料照片）

家庭消費中心／綜合報導

根據主計總處統計顯示，今年1月房租指數再創新高，房租指數達105.19，年增率達2.14%，且連續6個月房租指數年增率逾2%，顯示租金水準仍呈現緩漲趨勢，除了房租指數仍走揚外，居住類裡面的住宅維修費年增率達3.47%，民眾在居住時的成本隨通膨而上揚。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，官方的租金統計房租指數緩步創高，雖然年增率幅度都不大，但反應房租的趨勢仍是呈現緩漲，民眾買不起房還可以選擇租屋，但租金受到通膨、房價上揚帶動，就會造成租屋族的生活負擔增加，不過租金走揚可能還是反映市場供不應求的現象，政府一方面積極引導空屋釋出，一方面則給予租金補貼希望降低租屋族的生活負擔。

統計顯示，物價統計內的居住類指數，1月份年增1.75％，主因住宅維修費、房租及電費分別上漲3.47％、2.14％及1.30％，惟家庭耐久設備(如冷暖氣等耐久家電)跌1.79％，抵銷部分漲幅。

這波租金指數從2022年7月起CPI房租年漲幅突破2％，與近期整體CPI漲幅較大(房東生活開銷成本提高)，以及住宅修繕費用攀高。這波租金持續走揚背後有許多原因，包括房價上揚後，新房子要求的租金價格較高，對於周邊中古屋也會產生租金比較效應，且通膨讓台幣越來越薄，也會反映在租金價格上。

另外，住宅的維修成本增加、管理費用增加，央行連續五次升息之後也讓還有房貸的房東成本增加，而政府的租金補貼也增加租屋族對於租金的承擔能力，且國內的就業市場穩定，沒有大幅失業的狀況，高房價也讓部分民眾選擇租屋，許多因素都對於租金上漲條件相對有利。

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