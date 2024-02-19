刮刮樂真的會中「一堆人仍堅持不玩」！眾揭真實理由：其實很可怕

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貼文曝光後，不少人心有戚戚焉「這才是常態....我也已經收山了」、「沒那個命就認了，現在都不買刮刮樂了，五年賠10萬下班」、「刮刮樂其實比彩券還可怕，真的會讓人一直想凹，覺得下一張就中了，但凹成功的人大概只有0.1％不到」、「大家報喜不報憂，刮刮樂沒中獎的人滿山谷，今年也沒有買了，去年虧了7萬倒不如出國去玩」、「去年中5000，今年直接全部賠光了，細數這幾年下來才發現，無形之中輸了2萬多也嚇到」。
而《NOWnews》記者也訪問過去年年會購買2000萬超級紅包整本來刮的家人，詢問近三年的戰績加總已經賠了將近6萬元，今年則決定不再購買，雖然大獎相當吸引人，但開出的機率太低，長期下來每年都是虧損的狀態；而從不玩刮刮樂的長輩則笑稱「沒那個命還是踏實的上班更實在，或者把這些錢拿去投資，平常連發票都沒在中獎了，不會把錢投在刮刮樂上」。
事實上，臉書粉專「小資yp投資理財筆記」早就對刮刮樂下過評論：「買刮刮樂，就跟進賭場是一樣的道理，因為這個遊戲的設計對於整體買家來說是非常的不利，唯一賺錢的就是莊家，由於每一張刮刮樂的期望值都是負的，因此如果你從刮刮樂中獲利，比較好的做法是趕緊收手，否則持續玩下去的結果很大的機率將會是虧損。」
雖然名目上許多刮刮樂的中獎率都超過50%、60％，但這高機率當中包括的獎項還有「打平」、「小賺」的獎項，一旦覺得還有本可以繼續刮，大多數的人都是直接整組賠光居多，因為那些大獎開出的機率都是0.1%不到，也成了許多人不玩刮刮樂的理由，純粹覺得是浪費錢，不過每個人心裡想的觀點不同，在不影響日常生活情況下，過年時節小試手氣還是沒問題的！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：購買彩券、刮刮樂應該量力而為，不要因為沉迷而影響日常生活。